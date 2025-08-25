https://1prime.ru/20250825/torgovlya-861103348.html

Как при СССР: раскрыт обман с возвратом денег за ненужный товар

Как при СССР: раскрыт обман с возвратом денег за ненужный товар - 25.08.2025, ПРАЙМ

Как при СССР: раскрыт обман с возвратом денег за ненужный товар

Некоторые продавцы вместо возврата денег за некачественный или неподошедший товар предлагают покупателям скидки или промокоды. Но это не является возвратом... | 25.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-25T02:02+0300

2025-08-25T02:02+0300

2025-08-25T02:02+0300

торговля

бизнес

финансы

общество

роспотребнадзор

дмитрий безделин

https://cdnn.1prime.ru/img/83449/07/834490764_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_3e53b0e2a0ca5afb726c5163214e47c3.jpg

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Некоторые продавцы вместо возврата денег за некачественный или неподошедший товар предлагают покупателям скидки или промокоды. Но это не является возвратом денежных средств и незаконно, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист ЕЮС Дмитрий Безделин.Согласно Закону о защите прав потребителя, навязывание услуг - это обусловленность приобретения одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг). Нечто подобное практиковалось в советское время в форме покупки “в нагрузку” - к дефицитному товару в паре шло что-то абсолютно ненужное.Сейчас навязывание услуг запрещено законом, кроме того, запрещено выполнять дополнительные платные услуги без письменного согласия потребителя.“Если потребитель заявил требование о возврате денежных средств, к примеру, из-за обнаруженного недостатка или просто отказался от товара, который не подошел по характеристикам, то продавец должен лишь рассмотреть обоснованность заявленных требований, но не вправе произвольно изменить первоначально заявленное требование”, - рассуждает юрист.Иное может быть расценено как злоупотреблением прав и стать поводом для привлечения продавца к ответственности со стороны контролирующих органов.Но, с другой стороны, если продавец предложил, а потребитель согласился, в данном случае нет нарушения закона, так как стороны свободны в заключении договора.Юрист дал рекомендации для потребителей, которые столкнулись с неправомерными действиями.1) Направить продавцу письменную претензию.2) Обратиться в Роспотребнадзор. Подать обращение можно через официальный сайт ведомства. Укажите на нарушения, прикрепите к обращению подтверждающие обстоятельства доказательства (если такими имеются) и попросите проведения проверки, а также привлечения к административной ответственности продавца.3) В случае, если оба вышеуказанных способа не убедят продавца, следует обращаться с исковым заявлением в суд. При составлении искового заявления Вы должны руководствоваться положением статей 131 и 132 Гражданского процессуального кодекса РФ, которые требуют, чтобы иск был составлен в письменной форме, подписан и приложен необходимый перечень документов, заключил Безделин.

https://1prime.ru/20250624/banki-858853128.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

торговля, бизнес, финансы, общество , роспотребнадзор, дмитрий безделин