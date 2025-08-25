Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вологодский губернатор поставил задачу нарастить товарооборот с Белоруссией - 25.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250825/tovarooborot-861207791.html
Вологодский губернатор поставил задачу нарастить товарооборот с Белоруссией
Вологодский губернатор поставил задачу нарастить товарооборот с Белоруссией - 25.08.2025, ПРАЙМ
Вологодский губернатор поставил задачу нарастить товарооборот с Белоруссией
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что стоит задача нарастить товарооборот с Белоруссией до 1 миллиарда долларов в 2030 году. | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T13:49+0300
2025-08-25T13:49+0300
экономика
россия
вологодская область
белоруссия
минск
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/08/851431609_0:0:3100:1745_1920x0_80_0_0_fd8f7583888c76fcc3a454d8c9c69aca.jpg
МИНСК, 25 авг – ПРАЙМ. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что стоит задача нарастить товарооборот с Белоруссией до 1 миллиарда долларов в 2030 году. "Мы стремимся к совершенствованию партнерства и раскрытию потенциала двусторонних торгово-экономических отношений. Мы намерены далее расширять всю линейку взаимных поставок с целью добиться показателя в миллиард долларов двустороннего товарооборота уже к 2030 году. Это одна из наших текущих задач", - сказал губернатор журналистам в Минске по итогам своей встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Он отметил, что Белоруссия уже занимает первое место в внешнеторговом обороте области, на ее долю приходится его 20%. Но, по его словам, это не предел, у сторон есть еще нераскрытый потенциал. Филимонов рассказал, что обсудил на встрече с Лукашенко ряд проектов, которые помогут нарастить двустороннее сотрудничество. "Это в первую очередь возможность строительства многобрендового сервисного центра на территории Вологодской области, который бы обслуживал всю технику белорусского производства. Официальный аккредитованный сервисный центр, не только МАЗ, но и МТЗ, и "Амкодор", и другие предприятия. В Вологодской области эксплуатируется более 6 тысяч единиц белорусской техники", - отметил он. По словам губернатора, этот объект мог бы быть открыт на территории свободной экономической зоны промышленно-производственного типа в области, где будет предоставлен целый ряд налоговых льгот. Филимонов также предложил белорусской стороне подумать над развертыванием производства на территории Вологодской области пожарно-спасательной техники белорусского предприятия "Пожснаб", в перспективе такую технику можно было бы поставлять и в другие регионы России. Губернатор высказал мнение, что оказываемое на обе страны санкционное давление еще больше сблизило стороны и способствует реализации партнерских проектов, в том числе созданию совместных производств. Он также высказался за развитие гуманитарного, культурного сотрудничества, взаимодействия в сфере туризма. Российский губернатор предложил открыть в Великом Устюге филиал резиденции белорусского Деда Мороза, которая находится в Беловежской пуще. "Сегодня я предложил рассмотреть идею возведения терема для белорусского Деда Мороза у нас, в Великом Устюге, на вотчине российского Деда Мороза, чтобы эти два брата, которые будут символизировать наше духовное, культурное, историческое родство, находились рядом", - сказал он. Помимо демонстрации родства двух народов и братских уз, это будет способствовать интенсификации туризма, в том числе привлекать туристов третьих стран. По данным белорусской статистики, товарооборот Белоруссии и Вологодской области в 2024 году составил 678,1 миллиона долларов, что на 8% больше показателя 2023 года. При этом белорусский экспорт вырос на 18,7% до 296,1 миллиона долларов, а импорт- на 1% до 382 миллионов долларов. В январе — июне 2025 года товарооборот составил 316,4 миллиона долларов (на 0,9% больше уровня января — июня 2024 года), экспорт — 127 миллионов долларов (на 3,5% меньше), импорт - 189,4 миллиона долларов (на 4,1% больше).
https://1prime.ru/20250825/ekonomika-861197157.html
вологодская область
белоруссия
минск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/08/851431609_186:0:2915:2047_1920x0_80_0_0_c93f37a46f296fa68b6f21febbdcc91a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, вологодская область, белоруссия, минск
Экономика, РОССИЯ, Вологодская область, БЕЛОРУССИЯ, МИНСК
13:49 25.08.2025
 
Вологодский губернатор поставил задачу нарастить товарооборот с Белоруссией

Филимонов: задача нарастить товарооборот с Белоруссией до миллиарда долларов

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГеоргий Филимонов, временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области
Георгий Филимонов, временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 25 авг – ПРАЙМ. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что стоит задача нарастить товарооборот с Белоруссией до 1 миллиарда долларов в 2030 году.
"Мы стремимся к совершенствованию партнерства и раскрытию потенциала двусторонних торгово-экономических отношений. Мы намерены далее расширять всю линейку взаимных поставок с целью добиться показателя в миллиард долларов двустороннего товарооборота уже к 2030 году. Это одна из наших текущих задач", - сказал губернатор журналистам в Минске по итогам своей встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Он отметил, что Белоруссия уже занимает первое место в внешнеторговом обороте области, на ее долю приходится его 20%. Но, по его словам, это не предел, у сторон есть еще нераскрытый потенциал.
Филимонов рассказал, что обсудил на встрече с Лукашенко ряд проектов, которые помогут нарастить двустороннее сотрудничество. "Это в первую очередь возможность строительства многобрендового сервисного центра на территории Вологодской области, который бы обслуживал всю технику белорусского производства. Официальный аккредитованный сервисный центр, не только МАЗ, но и МТЗ, и "Амкодор", и другие предприятия. В Вологодской области эксплуатируется более 6 тысяч единиц белорусской техники", - отметил он. По словам губернатора, этот объект мог бы быть открыт на территории свободной экономической зоны промышленно-производственного типа в области, где будет предоставлен целый ряд налоговых льгот.
Филимонов также предложил белорусской стороне подумать над развертыванием производства на территории Вологодской области пожарно-спасательной техники белорусского предприятия "Пожснаб", в перспективе такую технику можно было бы поставлять и в другие регионы России.
Губернатор высказал мнение, что оказываемое на обе страны санкционное давление еще больше сблизило стороны и способствует реализации партнерских проектов, в том числе созданию совместных производств.
Он также высказался за развитие гуманитарного, культурного сотрудничества, взаимодействия в сфере туризма. Российский губернатор предложил открыть в Великом Устюге филиал резиденции белорусского Деда Мороза, которая находится в Беловежской пуще. "Сегодня я предложил рассмотреть идею возведения терема для белорусского Деда Мороза у нас, в Великом Устюге, на вотчине российского Деда Мороза, чтобы эти два брата, которые будут символизировать наше духовное, культурное, историческое родство, находились рядом", - сказал он. Помимо демонстрации родства двух народов и братских уз, это будет способствовать интенсификации туризма, в том числе привлекать туристов третьих стран.
По данным белорусской статистики, товарооборот Белоруссии и Вологодской области в 2024 году составил 678,1 миллиона долларов, что на 8% больше показателя 2023 года. При этом белорусский экспорт вырос на 18,7% до 296,1 миллиона долларов, а импорт- на 1% до 382 миллионов долларов. В январе — июне 2025 года товарооборот составил 316,4 миллиона долларов (на 0,9% больше уровня января — июня 2024 года), экспорт — 127 миллионов долларов (на 3,5% меньше), импорт - 189,4 миллиона долларов (на 4,1% больше).
Флаг Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
Евразийский банк развития отметил замедление роста экономики Белоруссии
09:54
 
ЭкономикаРОССИЯВологодская областьБЕЛОРУССИЯМИНСК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала