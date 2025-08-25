Трамп предложил лишить лицензий телеканалы ABC и NBC

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-08-25T08:20+0300
2025-08-25T08:20+0300
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп считает, что телеканалы ABC и NBC следует лишить лицензий, если они не будут платить миллионы долларов за права на вещание. "Почему фейковые ABC и NBC, два абсолютно наихудших и предвзятых телеканала во всем мире, не платят миллионы долларов в год в виде лицензионных платежей. Их следует лишить лицензий за их несправедливое освещение республиканцев и/или консерваторов, но как минимум им следует платить много", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
технологии, сша, дональд трамп, nbc
Экономика, Технологии, США, Дональд Трамп, NBC
08:20 25.08.2025
 
© РИА Новости . Стрингер | Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости . Стрингер
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп считает, что телеканалы ABC и NBC следует лишить лицензий, если они не будут платить миллионы долларов за права на вещание.
"Почему фейковые ABC и NBC, два абсолютно наихудших и предвзятых телеканала во всем мире, не платят миллионы долларов в год в виде лицензионных платежей. Их следует лишить лицензий за их несправедливое освещение республиканцев и/или консерваторов, но как минимум им следует платить много", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
Экономика Технологии США Дональд Трамп NBC
 
 
