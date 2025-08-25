https://1prime.ru/20250825/tramp-861192626.html

Трамп предложил лишить лицензий телеканалы ABC и NBC

2025-08-25T08:20+0300

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп считает, что телеканалы ABC и NBC следует лишить лицензий, если они не будут платить миллионы долларов за права на вещание. "Почему фейковые ABC и NBC, два абсолютно наихудших и предвзятых телеканала во всем мире, не платят миллионы долларов в год в виде лицензионных платежей. Их следует лишить лицензий за их несправедливое освещение республиканцев и/или консерваторов, но как минимум им следует платить много", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

