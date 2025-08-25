США больше не тратят деньги на Украину, заявил Трамп

https://1prime.ru/20250825/tramp-861231403.html

ВАШИНГТОН, 25 авг - ПРАЙМ. Соединенные Штаты больше не тратят деньги на украинский конфликт, заявил президент США Дональд Трамп. "Мы не платим Украине никаких денег ... Теперь мы не теряем никаких денег. Теперь мы продаем оружие НАТО, потому что НАТО согласилась благодаря мне увеличить расходы (на оборону - ред.) до 5%", - сказал Трамп журналистам.

