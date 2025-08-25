Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США больше не тратят деньги на Украину, заявил Трамп - 25.08.2025
США больше не тратят деньги на Украину, заявил Трамп
США больше не тратят деньги на Украину, заявил Трамп - 25.08.2025, ПРАЙМ
США больше не тратят деньги на Украину, заявил Трамп
Соединенные Штаты больше не тратят деньги на украинский конфликт, заявил президент США Дональд Трамп. | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T20:29+0300
2025-08-25T20:29+0300
мировая экономика
сша
украина
дональд трамп
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/82888/96/828889602_0:0:2349:1322_1920x0_80_0_0_e63c81bdf63227d812196233024825fd.jpg
ВАШИНГТОН, 25 авг - ПРАЙМ. Соединенные Штаты больше не тратят деньги на украинский конфликт, заявил президент США Дональд Трамп. "Мы не платим Украине никаких денег ... Теперь мы не теряем никаких денег. Теперь мы продаем оружие НАТО, потому что НАТО согласилась благодаря мне увеличить расходы (на оборону - ред.) до 5%", - сказал Трамп журналистам.
сша
украина
мировая экономика, сша, украина, дональд трамп, нато
Мировая экономика, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, НАТО
20:29 25.08.2025
 
США больше не тратят деньги на Украину, заявил Трамп

Трамп: США больше не тратят деньги на украинский конфликт

© РИА Новости . Михаил Климентьев
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 25 авг - ПРАЙМ. Соединенные Штаты больше не тратят деньги на украинский конфликт, заявил президент США Дональд Трамп.
"Мы не платим Украине никаких денег ... Теперь мы не теряем никаких денег. Теперь мы продаем оружие НАТО, потому что НАТО согласилась благодаря мне увеличить расходы (на оборону - ред.) до 5%", - сказал Трамп журналистам.
Мировая экономика, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, НАТО
 
 
