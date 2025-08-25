https://1prime.ru/20250825/tramp-861231403.html
США больше не тратят деньги на Украину, заявил Трамп
США больше не тратят деньги на Украину, заявил Трамп - 25.08.2025, ПРАЙМ
США больше не тратят деньги на Украину, заявил Трамп
Соединенные Штаты больше не тратят деньги на украинский конфликт, заявил президент США Дональд Трамп. | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T20:29+0300
2025-08-25T20:29+0300
2025-08-25T20:29+0300
мировая экономика
сша
украина
дональд трамп
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/82888/96/828889602_0:0:2349:1322_1920x0_80_0_0_e63c81bdf63227d812196233024825fd.jpg
ВАШИНГТОН, 25 авг - ПРАЙМ. Соединенные Штаты больше не тратят деньги на украинский конфликт, заявил президент США Дональд Трамп. "Мы не платим Украине никаких денег ... Теперь мы не теряем никаких денег. Теперь мы продаем оружие НАТО, потому что НАТО согласилась благодаря мне увеличить расходы (на оборону - ред.) до 5%", - сказал Трамп журналистам.
https://1prime.ru/20250823/tramp-861153971.html
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82888/96/828889602_240:0:2349:1582_1920x0_80_0_0_fa5fe68ac87d3154e3d821b79dc40fa4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, украина, дональд трамп, нато
Мировая экономика, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, НАТО
США больше не тратят деньги на Украину, заявил Трамп
Трамп: США больше не тратят деньги на украинский конфликт