ЦБ планирует ограничить выплаты бонусов менеджменту банков

2025-08-25T12:55+0300

банк россии

финансы

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Банк России планирует ограничивать выплату бонусов менеджменту банков при ухудшении финансового положения последних, а также оценивает введение механизма возврата таких выплат, сообщается в материале "Перспективные направления развития банковского регулирования и надзора", опубликованном на сайте ЦБ. "Во втором полугодии 2025 года планируем подготовить концепцию ограничения выплаты бонусов менеджменту при ухудшении финансового положения кредитной организации. Кроме того, планируем оценить возможность внедрения механизма clawback (возврат бонусов, выплаченных менеджменту). График реализации будет определен дополнительно", - говорится в материале регулятора. Там напоминается, что в условиях санкций ЦБ РФ временно обнулил надбавку поддержания достаточности капитала и надбавку за системную значимость кредитных организаций и банковских групп, также был установлен пятилетний график их восстановления. При этом были введены ограничения на выплату дивидендов и бонусов, если банк не соблюдает установленные надбавки. "Однако ограничения на выплаты из ФОТ пока отсутствуют. Мы разрабатываем дополнительные механизмы, чтобы повысить заинтересованность менеджмента в поддержании финансовой устойчивости банков", - пояснили в ЦБ.

