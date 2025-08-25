Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ планирует запретить банкам использовать данные о доходах заемщиков - 25.08.2025
ЦБ планирует запретить банкам использовать данные о доходах заемщиков
ЦБ планирует запретить банкам использовать данные о доходах заемщиков - 25.08.2025, ПРАЙМ
ЦБ планирует запретить банкам использовать данные о доходах заемщиков
Банк России планирует подготовить изменения в законодательство, запрещающие банкам и микрофинансовым организациям (МФО) использовать информацию о доходах... | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T19:19+0300
2025-08-25T19:19+0300
финансы
банки
банк россия
фнс россии
минцифры
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859617543_0:136:2661:1633_1920x0_80_0_0_46e2ffb2089946555cc5b8a3571eef7b.jpg
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Банк России планирует подготовить изменения в законодательство, запрещающие банкам и микрофинансовым организациям (МФО) использовать информацию о доходах заемщика, содержащуюся в заявлении на потребительский кредит или заем, сообщается в документе регулятора. "Дальнейшие планы... Подготовить предложения по внесению изменений в Федеральный закон от 21.12.13 № 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" относительно запрета для кредитных организаций и МФО использовать информацию о доходах заемщика, содержащуюся в заявлении на потребительский кредит (заем)", - говорится в документе "Перспективные направления развития банковского регулирования и надзора". Мера будет распространяться на все виды розничного кредитования, поясняет ЦБ. Чтобы кредиторы могли оперативно получать информацию о доходах заемщиков с их согласия, планируется, что все кредитные организации и МФО будут подключены к информационной системе "Цифровой профиль". Срок реализации будет определен после доработки ФОИВ (ФНС России, СФР, Минцифры России) информационных систем, сообщается в документе. Также планируется с 1 января 2026 года не продлевать возможность оценивать доходы заемщиков на основании внутренних моделей банков и МФО без их валидации в Банке России по кредитам до 50 тысяч рублей и автокредитам. Как объясняет ЦБ, сейчас для расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика, наряду с официальными документами, могут использоваться альтернативные способы оценки доходов (например, на основе сравнения заявленного заемщиком дохода и среднедушевого денежного дохода в регионе местонахождения заемщика либо на основании сведений из кредитных отчетов бюро кредитных историй), которые могут приводить к искажению ПДН. Сведения о доходах в заявлении могут быть завышены, а сведения об уже совершенных платежах по кредитам и займам не всегда определяют доход заемщика. С 1 июля 2025 года регулятор исключил возможность для банков и МФО при расчете ПДН оценивать доходы заемщиков на основании информации бюро кредитных историй о ранее внесенных платежах по кредитам, поскольку это может вести к искусственному завышению доходов заемщиков и, как следствие, накоплению долгов гражданами. Совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами ЦБ утвердил дорожную карту, определяющую основные этапы перехода кредиторов к использованию в целях расчета ПДН сведений об официальных актуальных доходах граждан.
2025
19:19 25.08.2025
 
ЦБ планирует запретить банкам использовать данные о доходах заемщиков

ЦБ планирует запретить банкам оценивать доход заемщиков по заявлениям на потребкредит

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Банк России планирует подготовить изменения в законодательство, запрещающие банкам и микрофинансовым организациям (МФО) использовать информацию о доходах заемщика, содержащуюся в заявлении на потребительский кредит или заем, сообщается в документе регулятора.
"Дальнейшие планы... Подготовить предложения по внесению изменений в Федеральный закон от 21.12.13 № 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" относительно запрета для кредитных организаций и МФО использовать информацию о доходах заемщика, содержащуюся в заявлении на потребительский кредит (заем)", - говорится в документе "Перспективные направления развития банковского регулирования и надзора".
Мера будет распространяться на все виды розничного кредитования, поясняет ЦБ. Чтобы кредиторы могли оперативно получать информацию о доходах заемщиков с их согласия, планируется, что все кредитные организации и МФО будут подключены к информационной системе "Цифровой профиль". Срок реализации будет определен после доработки ФОИВ (ФНС России, СФР, Минцифры России) информационных систем, сообщается в документе.
Также планируется с 1 января 2026 года не продлевать возможность оценивать доходы заемщиков на основании внутренних моделей банков и МФО без их валидации в Банке России по кредитам до 50 тысяч рублей и автокредитам.
Как объясняет ЦБ, сейчас для расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика, наряду с официальными документами, могут использоваться альтернативные способы оценки доходов (например, на основе сравнения заявленного заемщиком дохода и среднедушевого денежного дохода в регионе местонахождения заемщика либо на основании сведений из кредитных отчетов бюро кредитных историй), которые могут приводить к искажению ПДН. Сведения о доходах в заявлении могут быть завышены, а сведения об уже совершенных платежах по кредитам и займам не всегда определяют доход заемщика.
С 1 июля 2025 года регулятор исключил возможность для банков и МФО при расчете ПДН оценивать доходы заемщиков на основании информации бюро кредитных историй о ранее внесенных платежах по кредитам, поскольку это может вести к искусственному завышению доходов заемщиков и, как следствие, накоплению долгов гражданами.
Совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами ЦБ утвердил дорожную карту, определяющую основные этапы перехода кредиторов к использованию в целях расчета ПДН сведений об официальных актуальных доходах граждан.
