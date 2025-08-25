https://1prime.ru/20250825/tsb-861229912.html
ЦБ хочет обязать банки регулярно переоценивать стоимость жилья
2025-08-25T19:37+0300
финансы
банки
недвижимость
банк россия
россия
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Банк России хочет обязать банки регулярно переоценивать справедливую стоимость жилья к 2027 году, сообщается в документе регулятора "Перспективные направления развития банковского регулирования и надзора". "Дальнейшие планы. Рассмотреть целесообразность регулярной переоценки справедливой стоимости жилья банками для определения риск-веса после выдачи кредита. График реализации будет определен дополнительно (внедрение – не ранее первого полугодия 2027 года)", - говорится в документе. ЦБ отметил, что с 18 августа 2025 года действуют новые нормы, уравнивающие риск-веса для сегмента строящегося жилья (ДДУ) и не ДДУ. Пониженные риск-веса для ДДУ будут применяться при условии размещения денежных средств в размере полной стоимости объекта недвижимости на счетах эскроу (в противном случае они остаются на уровне 100% и выше). Цель ЦБ - сделать нагрузку на капитал ПВР-банков (банки, использующие подход ПВР - модель оценки рисков и капитала на основе внутренних рейтингов) и других кредитных организаций сбалансированной. По мнению ЦБ, такая практика может положительно отразиться на конкуренции между банками. Кроме того, регулятор хочет "гармонизировать" текущие риск-веса для ипотечных кредитов с учетом реальной дефолтности.
