https://1prime.ru/20250825/tsb-861229912.html

ЦБ хочет обязать банки регулярно переоценивать стоимость жилья

ЦБ хочет обязать банки регулярно переоценивать стоимость жилья - 25.08.2025, ПРАЙМ

ЦБ хочет обязать банки регулярно переоценивать стоимость жилья

Банк России хочет обязать банки регулярно переоценивать справедливую стоимость жилья к 2027 году, сообщается в документе регулятора "Перспективные направления... | 25.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-25T19:37+0300

2025-08-25T19:37+0300

2025-08-25T19:37+0300

финансы

банки

недвижимость

банк россия

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83706/97/837069787_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_67c876268bfcfd20b1c99c5c98252409.jpg

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Банк России хочет обязать банки регулярно переоценивать справедливую стоимость жилья к 2027 году, сообщается в документе регулятора "Перспективные направления развития банковского регулирования и надзора". "Дальнейшие планы. Рассмотреть целесообразность регулярной переоценки справедливой стоимости жилья банками для определения риск-веса после выдачи кредита. График реализации будет определен дополнительно (внедрение – не ранее первого полугодия 2027 года)", - говорится в документе. ЦБ отметил, что с 18 августа 2025 года действуют новые нормы, уравнивающие риск-веса для сегмента строящегося жилья (ДДУ) и не ДДУ. Пониженные риск-веса для ДДУ будут применяться при условии размещения денежных средств в размере полной стоимости объекта недвижимости на счетах эскроу (в противном случае они остаются на уровне 100% и выше). Цель ЦБ - сделать нагрузку на капитал ПВР-банков (банки, использующие подход ПВР - модель оценки рисков и капитала на основе внутренних рейтингов) и других кредитных организаций сбалансированной. По мнению ЦБ, такая практика может положительно отразиться на конкуренции между банками. Кроме того, регулятор хочет "гармонизировать" текущие риск-веса для ипотечных кредитов с учетом реальной дефолтности.

https://1prime.ru/20250815/rosstat-860749367.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, недвижимость, банк россия, россия