Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ предложил включить в ССВ банки, привлекающие только вклады юрлиц - 25.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250825/tsb-861230340.html
ЦБ предложил включить в ССВ банки, привлекающие только вклады юрлиц
ЦБ предложил включить в ССВ банки, привлекающие только вклады юрлиц - 25.08.2025, ПРАЙМ
ЦБ предложил включить в ССВ банки, привлекающие только вклады юрлиц
Законопроект, согласно которому предлагается включить в систему страхования вкладов (ССВ) российские банки, которые привлекают только вклады юридических лиц и... | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T19:46+0300
2025-08-25T19:46+0300
финансы
банки
россия
банк россия
юла
мсп
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_1dde7521fab1ce903c9acb24056bfe4f.jpg
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Законопроект, согласно которому предлагается включить в систему страхования вкладов (ССВ) российские банки, которые привлекают только вклады юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, разработан при участии Банка России, он может вступить в силу в 2026 году, сообщается в документе регулятора. "При участии Банка России разработан законопроект, предусматривающий включение в ССВ банков, имеющих право привлекать только вклады ЮЛ и ИП, а также упрощение процедур включения и исключения банков из ССВ", - говорится в докладе "Перспективные направления развития банковского регулирования и надзора". "Это позволит защитить размещенные в таких банках средства МСП и иных социально ориентированных ЮЛ, а также средства ИП в пределах общего лимита страхового возмещения (сейчас это 1,4 миллиона рублей)", - также сообщается там. Отмечается, что банки будут включаться в ССВ на основании лицензии и исключаться при ее отзыве. "Ожидаем, что законопроект будет внесен на рассмотрение в Государственную думу в 2025 году и вступит в силу в 2026 году", - говорится в документе ЦБ.
https://1prime.ru/20250820/vss-860967922.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_d756703940c8497bdab7879f7f8595ac.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, россия, банк россия, юла, мсп
Финансы, Банки, РОССИЯ, банк Россия, Юла, МСП
19:46 25.08.2025
 
ЦБ предложил включить в ССВ банки, привлекающие только вклады юрлиц

ЦБ: привлекающие только вклады юрлиц банки РФ в 2026 г могут войти в систему страхования

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
Банк России . Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Законопроект, согласно которому предлагается включить в систему страхования вкладов (ССВ) российские банки, которые привлекают только вклады юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, разработан при участии Банка России, он может вступить в силу в 2026 году, сообщается в документе регулятора.
"При участии Банка России разработан законопроект, предусматривающий включение в ССВ банков, имеющих право привлекать только вклады ЮЛ и ИП, а также упрощение процедур включения и исключения банков из ССВ", - говорится в докладе "Перспективные направления развития банковского регулирования и надзора".
"Это позволит защитить размещенные в таких банках средства МСП и иных социально ориентированных ЮЛ, а также средства ИП в пределах общего лимита страхового возмещения (сейчас это 1,4 миллиона рублей)", - также сообщается там.
Отмечается, что банки будут включаться в ССВ на основании лицензии и исключаться при ее отзыве.
"Ожидаем, что законопроект будет внесен на рассмотрение в Государственную думу в 2025 году и вступит в силу в 2026 году", - говорится в документе ЦБ.
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
Сборы в сфере страхования жизни в России выросли на 79 процентов
20 августа, 10:48
 
ФинансыБанкиРОССИЯбанк РоссияЮлаМСП
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала