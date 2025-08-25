ЦБ предложил включить в ССВ банки, привлекающие только вклады юрлиц

https://1prime.ru/20250825/tsb-861230340.html

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Законопроект, согласно которому предлагается включить в систему страхования вкладов (ССВ) российские банки, которые привлекают только вклады юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, разработан при участии Банка России, он может вступить в силу в 2026 году, сообщается в документе регулятора. "При участии Банка России разработан законопроект, предусматривающий включение в ССВ банков, имеющих право привлекать только вклады ЮЛ и ИП, а также упрощение процедур включения и исключения банков из ССВ", - говорится в докладе "Перспективные направления развития банковского регулирования и надзора". "Это позволит защитить размещенные в таких банках средства МСП и иных социально ориентированных ЮЛ, а также средства ИП в пределах общего лимита страхового возмещения (сейчас это 1,4 миллиона рублей)", - также сообщается там. Отмечается, что банки будут включаться в ССВ на основании лицензии и исключаться при ее отзыве. "Ожидаем, что законопроект будет внесен на рассмотрение в Государственную думу в 2025 году и вступит в силу в 2026 году", - говорится в документе ЦБ.

