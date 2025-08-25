Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Турчин предложил синхронизировать усилия по развитию туризма с Россией - 25.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250825/turizm-861218688.html
Турчин предложил синхронизировать усилия по развитию туризма с Россией
Турчин предложил синхронизировать усилия по развитию туризма с Россией - 25.08.2025, ПРАЙМ
Турчин предложил синхронизировать усилия по развитию туризма с Россией
Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин на встрече с вице-премьером российского правительства Дмитрием Чернышенко предложил синхронизировать усилия по... | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T16:47+0300
2025-08-25T16:47+0300
бизнес
туризм
белоруссия
дмитрий чернышенко
михаил мишустин
александр лукашенко
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861218156_0:0:2949:1660_1920x0_80_0_0_2650524c3092098203ceeaa9c0cae007.jpg
МИНСК, 25 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин на встрече с вице-премьером российского правительства Дмитрием Чернышенко предложил синхронизировать усилия по развитию туристической отрасли. Открывая встречу, Турчин попросил передать слова благодарности председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину за совместную работу. "Я хотел бы, чтобы вы передали Михаилу Владимировичу слова благодарности от меня, потому что в последнее время у нас по многим вопросам очень интенсивно ведется работа с коллегами из правительства России. Поэтому я хотел передать слова благодарности Михаилу Владимировичу", - сказал Турчин. По его словам, основная тема встречи – это развитие туризма. "Мы в правительстве на следующую пятилетку ставим туризм одним из приоритетов развития нашей страны. Учитывая, что очень большое количество туристов из наших стран ежегодно посещает и Беларусь, и Россию, нужно синхронизировать наши усилия, обменяться опытом по продуктам поддержки туризма, программам развития туризма", - сказал белорусский премьер. Со своей стороны Чернышенко отметил стабильный рост взаимного туристического потока между Россией и Белоруссией. "Официальная статистика говорит, что в прошлом году порядка 670 тысяч взаимных поездок было. Мы понимаем, что цифра явно должна быть больше, и для этого мы будем прилагать все усилия", - сказал российский вице-премьер. По его словам, за первый квартал 2025 года, согласно официальным данным Росстата, было более 135 тысяч туристов. "Это организованные туристы, рост уже 6%. Это хороший знак", - сказал Чернышенко. Он отметил, что в России туристический поток растет стабильно, с 2021 года он увеличивается примерно на 10% в год, и президент России поставил очень амбициозные задачи - удвоение туристического потока. "И, конечно, правительство наших стран должно приложить сейчас все усилия для того, чтобы реализовать огромный туристический потенциал Союзного государства", - сказал Чернышенко. Он отметил важность Союзного государства России и Белоруссии. "Для нас Союзное государство это не просто слова, а это эффективно работающий механизм, инструмент, которому уже более четверти века, который строится на основе суверенного равенства и учета общих интересов, и, конечно, мы им продолжим заниматься", - заявил вице-премьер. Чернышенко в правительство РФ курирует государственную программу "Развитие туризма" и национальный проект "Туризм и гостеприимство", целью которого является повышение роли туристической отрасли в экономике страны и увеличение числа туристических поездок до 140 млн к 2030 году. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 августа провел совещание с правительством по теме развития туризма. Для развития туризма предполагается передача функций регулятора в туристической сфере от министерства спорта Национальному агентству по туризму, а оно в свою очередь будет подчиняться напрямую правительству.
https://1prime.ru/20250820/turizm-860966490.html
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861218156_148:0:2877:2047_1920x0_80_0_0_38ce8431d64d7f208ade018113ee29b4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, туризм, белоруссия, дмитрий чернышенко, михаил мишустин, александр лукашенко, росстат
Бизнес, Туризм, БЕЛОРУССИЯ, Дмитрий Чернышенко, Михаил Мишустин, Александр Лукашенко, Росстат
16:47 25.08.2025
 
Турчин предложил синхронизировать усилия по развитию туризма с Россией

Премьер Белоруссии Турчин предложил синхронизировать усилия по развитию туризма

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин прибыл в Минск для участия в IV Евразийском экономическом форуме. Второй слева: премьер-министр Белоруссии Александр Турчин
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Минск для участия в IV Евразийском экономическом форуме. Второй слева: премьер-министр Белоруссии Александр Турчин - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 25 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин на встрече с вице-премьером российского правительства Дмитрием Чернышенко предложил синхронизировать усилия по развитию туристической отрасли.
Открывая встречу, Турчин попросил передать слова благодарности председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину за совместную работу. "Я хотел бы, чтобы вы передали Михаилу Владимировичу слова благодарности от меня, потому что в последнее время у нас по многим вопросам очень интенсивно ведется работа с коллегами из правительства России. Поэтому я хотел передать слова благодарности Михаилу Владимировичу", - сказал Турчин.
По его словам, основная тема встречи – это развитие туризма. "Мы в правительстве на следующую пятилетку ставим туризм одним из приоритетов развития нашей страны. Учитывая, что очень большое количество туристов из наших стран ежегодно посещает и Беларусь, и Россию, нужно синхронизировать наши усилия, обменяться опытом по продуктам поддержки туризма, программам развития туризма", - сказал белорусский премьер.
Со своей стороны Чернышенко отметил стабильный рост взаимного туристического потока между Россией и Белоруссией.
"Официальная статистика говорит, что в прошлом году порядка 670 тысяч взаимных поездок было. Мы понимаем, что цифра явно должна быть больше, и для этого мы будем прилагать все усилия", - сказал российский вице-премьер.
По его словам, за первый квартал 2025 года, согласно официальным данным Росстата, было более 135 тысяч туристов. "Это организованные туристы, рост уже 6%. Это хороший знак", - сказал Чернышенко. Он отметил, что в России туристический поток растет стабильно, с 2021 года он увеличивается примерно на 10% в год, и президент России поставил очень амбициозные задачи - удвоение туристического потока.
"И, конечно, правительство наших стран должно приложить сейчас все усилия для того, чтобы реализовать огромный туристический потенциал Союзного государства", - сказал Чернышенко.
Он отметил важность Союзного государства России и Белоруссии. "Для нас Союзное государство это не просто слова, а это эффективно работающий механизм, инструмент, которому уже более четверти века, который строится на основе суверенного равенства и учета общих интересов, и, конечно, мы им продолжим заниматься", - заявил вице-премьер.
Чернышенко в правительство РФ курирует государственную программу "Развитие туризма" и национальный проект "Туризм и гостеприимство", целью которого является повышение роли туристической отрасли в экономике страны и увеличение числа туристических поездок до 140 млн к 2030 году.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 августа провел совещание с правительством по теме развития туризма. Для развития туризма предполагается передача функций регулятора в туристической сфере от министерства спорта Национальному агентству по туризму, а оно в свою очередь будет подчиняться напрямую правительству.
Флаги России и Китая - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
Приморье и провинция в Китае договорились о сотрудничестве в туризме
20 августа, 10:23
 
БизнесТуризмБЕЛОРУССИЯДмитрий ЧернышенкоМихаил МишустинАлександр ЛукашенкоРосстат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала