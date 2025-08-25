https://1prime.ru/20250825/turtsija-861190769.html
В Турции оценили шансы на завершение конфликта на Украине
В Турции оценили шансы на завершение конфликта на Украине
В Турции оценили шансы на завершение конфликта на Украине
Сохранение нынешнего темпа администрацией президента США Дональда Трампа по урегулированию кризиса на Украине и принятие требований России может завершить этот... | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25
2025-08-25T07:32+0300
2025-08-25T07:32+0300
АНКАРА, 25 июл – ПРАЙМ. Сохранение нынешнего темпа администрацией президента США Дональда Трампа по урегулированию кризиса на Украине и принятие требований России может завершить этот конфликт в ближайшее время, заявил РИА Новости зампредседателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу.
Трамп ранее заявил, что ясность в вопросе украинского мирного урегулирования наступит в течение следующих двух недель, добавив, что может изменить свой подход к вопросу по истечении этого срока.
"Похоже, конфликт близится к завершению. Если команда Трампа сохранит преимущество, достигнутое за последние 1-2 недели, она в значительной степени примет требования России и закончит войну между Россией и Украиной", - заявил политик.
По его словам, встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским на территории Турции возможна.
"Но главное, чтобы Турция не теряла свой шанс как посредника, не теряла баланс. Это нужно хорошо понимать", - заявил политик.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
После встречи с Путиным, Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами ЕС, после которой объявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
