В Турции оценили шансы на завершение конфликта на Украине

АНКАРА, 25 июл – ПРАЙМ. Сохранение нынешнего темпа администрацией президента США Дональда Трампа по урегулированию кризиса на Украине и принятие требований России может завершить этот конфликт в ближайшее время, заявил РИА Новости зампредседателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу. Трамп ранее заявил, что ясность в вопросе украинского мирного урегулирования наступит в течение следующих двух недель, добавив, что может изменить свой подход к вопросу по истечении этого срока. "Похоже, конфликт близится к завершению. Если команда Трампа сохранит преимущество, достигнутое за последние 1-2 недели, она в значительной степени примет требования России и закончит войну между Россией и Украиной", - заявил политик. По его словам, встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским на территории Турции возможна. "Но главное, чтобы Турция не теряла свой шанс как посредника, не теряла баланс. Это нужно хорошо понимать", - заявил политик. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского. После встречи с Путиным, Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами ЕС, после которой объявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.

