В Турции раскрыли, какая роль отведена Зеленскому в конфликте на Украине - 25.08.2025
В Турции раскрыли, какая роль отведена Зеленскому в конфликте на Украине
В Турции раскрыли, какая роль отведена Зеленскому в конфликте на Украине - 25.08.2025, ПРАЙМ
В Турции раскрыли, какая роль отведена Зеленскому в конфликте на Украине
Владимир Зеленский всего лишь наблюдатель в процессе урегулирования конфликта на Украине, пишет турецкое издание Evrensel. | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T23:42+0300
2025-08-25T23:42+0300
украина
сша
европа
владимир зеленский
дональд трамп
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский всего лишь наблюдатель в процессе урегулирования конфликта на Украине, пишет турецкое издание Evrensel."Тем временем Зеленский, которого США не считали за человека и попросту игнорировали, благодаря поддержке со стороны Европы, похоже, укрепил свои позиции перед ранее унижавшим его Трампом. Несмотря на это, глава киевского режима так и не имеет влияния на то, как будет разделена его страна. &lt;…&gt; Роль, отведенная Зеленскому, заключается в том, чтобы сопроводить и одобрить передел Украины", — отмечается в материале.Издание подчеркивает, что и в дальнейшем слово главы киевского режима не будет ничего значить в вопросах, касающихся Украины.В понедельник президент США Дональд Трамп провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые Европа намерена предоставить при содействии Соединенных Штатов.На следующий день глава Белого дома заявил, что Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине. При этом американских военных, по его словам, там не будет.
23:42 25.08.2025
 
В Турции раскрыли, какая роль отведена Зеленскому в конфликте на Украине

Evrensel: в урегулировании конфликта на Украине Зеленский играет роль наблюдателя

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский всего лишь наблюдатель в процессе урегулирования конфликта на Украине, пишет турецкое издание Evrensel.
"Тем временем Зеленский, которого США не считали за человека и попросту игнорировали, благодаря поддержке со стороны Европы, похоже, укрепил свои позиции перед ранее унижавшим его Трампом. Несмотря на это, глава киевского режима так и не имеет влияния на то, как будет разделена его страна. <…> Роль, отведенная Зеленскому, заключается в том, чтобы сопроводить и одобрить передел Украины", — отмечается в материале.
"Будет разрушена": в Германии раскрыли, что совершил Зеленский от отчаяния
23:20
Издание подчеркивает, что и в дальнейшем слово главы киевского режима не будет ничего значить в вопросах, касающихся Украины.
В понедельник президент США Дональд Трамп провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые Европа намерена предоставить при содействии Соединенных Штатов.
На следующий день глава Белого дома заявил, что Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине. При этом американских военных, по его словам, там не будет.
"Сумасшедший клоун": украинцев предупредили о катастрофе из-за Зеленского
