https://1prime.ru/20250825/turtsiya-861237108.html

В Турции раскрыли, какая роль отведена Зеленскому в конфликте на Украине

В Турции раскрыли, какая роль отведена Зеленскому в конфликте на Украине - 25.08.2025, ПРАЙМ

В Турции раскрыли, какая роль отведена Зеленскому в конфликте на Украине

Владимир Зеленский всего лишь наблюдатель в процессе урегулирования конфликта на Украине, пишет турецкое издание Evrensel. | 25.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-25T23:42+0300

2025-08-25T23:42+0300

2025-08-25T23:42+0300

украина

сша

европа

владимир зеленский

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_0:0:2969:1671_1920x0_80_0_0_eed754b641e4650637264380680e61f2.jpg

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский всего лишь наблюдатель в процессе урегулирования конфликта на Украине, пишет турецкое издание Evrensel."Тем временем Зеленский, которого США не считали за человека и попросту игнорировали, благодаря поддержке со стороны Европы, похоже, укрепил свои позиции перед ранее унижавшим его Трампом. Несмотря на это, глава киевского режима так и не имеет влияния на то, как будет разделена его страна. <…> Роль, отведенная Зеленскому, заключается в том, чтобы сопроводить и одобрить передел Украины", — отмечается в материале.Издание подчеркивает, что и в дальнейшем слово главы киевского режима не будет ничего значить в вопросах, касающихся Украины.В понедельник президент США Дональд Трамп провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые Европа намерена предоставить при содействии Соединенных Штатов.На следующий день глава Белого дома заявил, что Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине. При этом американских военных, по его словам, там не будет.

https://1prime.ru/20250825/zelenskiy-861236975.html

https://1prime.ru/20250825/zelenskiy-861189186.html

украина

сша

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сша, европа, владимир зеленский, дональд трамп