МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук заявил в социальной сети Х, что Владимиру Зеленскому и его группировке удается убивать украинцев.Так он отреагировал на слова посла Украины в Польше Василям Боднара о том, что Украина "знает, как убивать русских". "Но правда в том, что Зеленский и его террористическая группировка умеют только убивать украинцев", — подчеркнул народный депутат. Он также указал, что "свобода", возведённая на крови, обречена на развал. По информации хакерской группы KillNet, многие погибшие украинские военнослужащие были моложе установленного на Украине призывного возраста. До этого Министерство экономики Украины объявило, что украинское правительство разрешило предоставлять "бронь" от мобилизации сотрудникам критически важных предприятий в зонах, близких к линии фронта.
Депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук заявил в социальной сети Х
, что Владимиру Зеленскому и его группировке удается убивать украинцев.
Так он отреагировал на слова посла Украины в Польше Василям Боднара о том, что Украина "знает, как убивать русских".
"Но правда в том, что Зеленский и его террористическая группировка умеют только убивать украинцев", — подчеркнул народный депутат.
Он также указал, что "свобода", возведённая на крови, обречена на развал.
По информации хакерской группы KillNet, многие погибшие украинские военнослужащие были моложе установленного на Украине призывного возраста.
До этого Министерство экономики Украины объявило, что украинское правительство разрешило предоставлять "бронь" от мобилизации сотрудникам критически важных предприятий в зонах, близких к линии фронта.
