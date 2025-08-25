Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Убивать украинцев". Заявления посла в Польше вызвало ярость в Раде - 25.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250825/ukraina-861213349.html
"Убивать украинцев". Заявления посла в Польше вызвало ярость в Раде
"Убивать украинцев". Заявления посла в Польше вызвало ярость в Раде - 25.08.2025, ПРАЙМ
"Убивать украинцев". Заявления посла в Польше вызвало ярость в Раде
Депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук заявил в социальной сети Х, что Владимиру Зеленскому и его группировке удается убивать украинцев. | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T15:08+0300
2025-08-25T15:15+0300
политика
украина
верховная рада
владимир зеленский
польша
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75513/72/755137241_0:29:300:198_1920x0_80_0_0_77b3d326da985e6b26a465f515e5ef53.jpg
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук заявил в социальной сети Х, что Владимиру Зеленскому и его группировке удается убивать украинцев.Так он отреагировал на слова посла Украины в Польше Василям Боднара о том, что Украина "знает, как убивать русских". "Но правда в том, что Зеленский и его террористическая группировка умеют только убивать украинцев", — подчеркнул народный депутат. Он также указал, что "свобода", возведённая на крови, обречена на развал. По информации хакерской группы KillNet, многие погибшие украинские военнослужащие были моложе установленного на Украине призывного возраста. До этого Министерство экономики Украины объявило, что украинское правительство разрешило предоставлять "бронь" от мобилизации сотрудникам критически важных предприятий в зонах, близких к линии фронта.
https://1prime.ru/20250821/zelenskiy-861027085.html
украина
польша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75513/72/755137241_0:0:300:225_1920x0_80_0_0_1ad81ab3535a80bb7b953d6c597f87b3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, верховная рада, владимир зеленский, польша
Политика, УКРАИНА, Верховная рада, Владимир Зеленский, ПОЛЬША
15:08 25.08.2025 (обновлено: 15:15 25.08.2025)
 
"Убивать украинцев". Заявления посла в Польше вызвало ярость в Раде

Дмитрук: Зеленский и его приспешники умеют убивать только украинцев

Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение по Черноморскому флоту РФ в Крыму /версия 1/
Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение по Черноморскому флоту РФ в Крыму /версия 1/
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук заявил в социальной сети Х, что Владимиру Зеленскому и его группировке удается убивать украинцев.
Так он отреагировал на слова посла Украины в Польше Василям Боднара о том, что Украина "знает, как убивать русских".
"Но правда в том, что Зеленский и его террористическая группировка умеют только убивать украинцев", — подчеркнул народный депутат.
Он также указал, что "свобода", возведённая на крови, обречена на развал.
По информации хакерской группы KillNet, многие погибшие украинские военнослужащие были моложе установленного на Украине призывного возраста.
До этого Министерство экономики Украины объявило, что украинское правительство разрешило предоставлять "бронь" от мобилизации сотрудникам критически важных предприятий в зонах, близких к линии фронта.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
Депутат Госдумы обвинил Зеленского в сокрытии реальных потерь в рядах ВСУ
21 августа, 09:31
 
ПолитикаУКРАИНАВерховная радаВладимир ЗеленскийПОЛЬША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала