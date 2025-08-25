https://1prime.ru/20250825/ukraina-861213349.html

"Убивать украинцев". Заявления посла в Польше вызвало ярость в Раде

"Убивать украинцев". Заявления посла в Польше вызвало ярость в Раде - 25.08.2025, ПРАЙМ

"Убивать украинцев". Заявления посла в Польше вызвало ярость в Раде

Депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук заявил в социальной сети Х, что Владимиру Зеленскому и его группировке удается убивать украинцев. | 25.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-25T15:08+0300

2025-08-25T15:08+0300

2025-08-25T15:15+0300

политика

украина

верховная рада

владимир зеленский

польша

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75513/72/755137241_0:29:300:198_1920x0_80_0_0_77b3d326da985e6b26a465f515e5ef53.jpg

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук заявил в социальной сети Х, что Владимиру Зеленскому и его группировке удается убивать украинцев.Так он отреагировал на слова посла Украины в Польше Василям Боднара о том, что Украина "знает, как убивать русских". "Но правда в том, что Зеленский и его террористическая группировка умеют только убивать украинцев", — подчеркнул народный депутат. Он также указал, что "свобода", возведённая на крови, обречена на развал. По информации хакерской группы KillNet, многие погибшие украинские военнослужащие были моложе установленного на Украине призывного возраста. До этого Министерство экономики Украины объявило, что украинское правительство разрешило предоставлять "бронь" от мобилизации сотрудникам критически важных предприятий в зонах, близких к линии фронта.

https://1prime.ru/20250821/zelenskiy-861027085.html

украина

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, верховная рада, владимир зеленский, польша