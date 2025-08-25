https://1prime.ru/20250825/ukraina-861215312.html

"Полный коллапс". Журналист забил тревогу из-за планов ЕС по Украине

"Полный коллапс". Журналист забил тревогу из-за планов ЕС по Украине

25.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Журналист Чей Боуз подверг резкой критике стремление Европейского союза принять Украину в свои ряды. Об этом он написал в социальной сети Х. "Украина находилась в состоянии упадка задолго до начала конфликта. Сейчас же уровень рождаемости и смертности свидетельствует о полном демографическом и экономическом коллапсе. И фон дер Лгунья (глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. — Прим. ред.), тем не менее, хочет повесить этот камень на шею Европы", — говорится в публикации.На прошлой неделе венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономического сотрудничества Петер Сийярто заявил, что стремление ускорить процесс вступления Украины в ЕС представляет собой угрозу для всего объединения. Он указал, что с точки зрения безопасности, политики, экономики, финансов и сельского хозяйства это будет практически невыносимой нагрузкой для ЕС, которая может привести к непредсказуемым последствиям и значительно ослабить его. В июле национальный аналитический ресурс "Опендатабот", занимающийся агрегацией официальных данных, сообщил, что смертность на Украине за первые шесть месяцев текущего года втрое превысила рождаемость.

украина

2025

