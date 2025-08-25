Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Полный коллапс". Журналист забил тревогу из-за планов ЕС по Украине
Политика
"Полный коллапс". Журналист забил тревогу из-за планов ЕС по Украине
"Полный коллапс". Журналист забил тревогу из-за планов ЕС по Украине - 25.08.2025, ПРАЙМ
"Полный коллапс". Журналист забил тревогу из-за планов ЕС по Украине
Журналист Чей Боуз подверг резкой критике стремление Европейского союза принять Украину в свои ряды. Об этом он написал в социальной сети Х. | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T15:41+0300
2025-08-25T15:41+0300
политика
украина
урсула фон дер ляйен
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/16/861104085_0:154:3091:1893_1920x0_80_0_0_f89f170da3ff467faaccf33527199167.jpg
МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Журналист Чей Боуз подверг резкой критике стремление Европейского союза принять Украину в свои ряды. Об этом он написал в социальной сети Х. "Украина находилась в состоянии упадка задолго до начала конфликта. Сейчас же уровень рождаемости и смертности свидетельствует о полном демографическом и экономическом коллапсе. И фон дер Лгунья (глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. — Прим. ред.), тем не менее, хочет повесить этот камень на шею Европы", — говорится в публикации.На прошлой неделе венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономического сотрудничества Петер Сийярто заявил, что стремление ускорить процесс вступления Украины в ЕС представляет собой угрозу для всего объединения. Он указал, что с точки зрения безопасности, политики, экономики, финансов и сельского хозяйства это будет практически невыносимой нагрузкой для ЕС, которая может привести к непредсказуемым последствиям и значительно ослабить его. В июле национальный аналитический ресурс "Опендатабот", занимающийся агрегацией официальных данных, сообщил, что смертность на Украине за первые шесть месяцев текущего года втрое превысила рождаемость.
украина
украина, урсула фон дер ляйен, ес
Политика, УКРАИНА, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
15:41 25.08.2025
 
"Полный коллапс". Журналист забил тревогу из-за планов ЕС по Украине

Журналист Боуз: Украина после присоединения к ЕС станет камнем на шее Европы

Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Журналист Чей Боуз подверг резкой критике стремление Европейского союза принять Украину в свои ряды. Об этом он написал в социальной сети Х.
"Украина находилась в состоянии упадка задолго до начала конфликта. Сейчас же уровень рождаемости и смертности свидетельствует о полном демографическом и экономическом коллапсе. И фон дер Лгунья (глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. — Прим. ред.), тем не менее, хочет повесить этот камень на шею Европы", — говорится в публикации.
На прошлой неделе венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономического сотрудничества Петер Сийярто заявил, что стремление ускорить процесс вступления Украины в ЕС представляет собой угрозу для всего объединения. Он указал, что с точки зрения безопасности, политики, экономики, финансов и сельского хозяйства это будет практически невыносимой нагрузкой для ЕС, которая может привести к непредсказуемым последствиям и значительно ослабить его.
В июле национальный аналитический ресурс "Опендатабот", занимающийся агрегацией официальных данных, сообщил, что смертность на Украине за первые шесть месяцев текущего года втрое превысила рождаемость.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
"Ядерная война". На Западе сделали жесткое заявление о конфликте на Украине
Вчера, 17:07
 
Политика УКРАИНА Урсула фон дер Ляйен ЕС
 
 
