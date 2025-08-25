https://1prime.ru/20250825/ukraina-861215312.html
"Полный коллапс". Журналист забил тревогу из-за планов ЕС по Украине
"Полный коллапс". Журналист забил тревогу из-за планов ЕС по Украине - 25.08.2025, ПРАЙМ
"Полный коллапс". Журналист забил тревогу из-за планов ЕС по Украине
Журналист Чей Боуз подверг резкой критике стремление Европейского союза принять Украину в свои ряды. Об этом он написал в социальной сети Х. | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T15:41+0300
2025-08-25T15:41+0300
2025-08-25T15:41+0300
политика
украина
урсула фон дер ляйен
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/16/861104085_0:154:3091:1893_1920x0_80_0_0_f89f170da3ff467faaccf33527199167.jpg
МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Журналист Чей Боуз подверг резкой критике стремление Европейского союза принять Украину в свои ряды. Об этом он написал в социальной сети Х. "Украина находилась в состоянии упадка задолго до начала конфликта. Сейчас же уровень рождаемости и смертности свидетельствует о полном демографическом и экономическом коллапсе. И фон дер Лгунья (глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. — Прим. ред.), тем не менее, хочет повесить этот камень на шею Европы", — говорится в публикации.На прошлой неделе венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономического сотрудничества Петер Сийярто заявил, что стремление ускорить процесс вступления Украины в ЕС представляет собой угрозу для всего объединения. Он указал, что с точки зрения безопасности, политики, экономики, финансов и сельского хозяйства это будет практически невыносимой нагрузкой для ЕС, которая может привести к непредсказуемым последствиям и значительно ослабить его. В июле национальный аналитический ресурс "Опендатабот", занимающийся агрегацией официальных данных, сообщил, что смертность на Украине за первые шесть месяцев текущего года втрое превысила рождаемость.
https://1prime.ru/20250824/ukraina-861172962.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/16/861104085_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_715629eaf96f7e8876b72208c60589d3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, урсула фон дер ляйен, ес
Политика, УКРАИНА, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
"Полный коллапс". Журналист забил тревогу из-за планов ЕС по Украине
Журналист Боуз: Украина после присоединения к ЕС станет камнем на шее Европы
МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Журналист Чей Боуз подверг резкой критике стремление Европейского союза принять Украину в свои ряды. Об этом он написал в социальной сети Х.
"Украина находилась в состоянии упадка задолго до начала конфликта. Сейчас же уровень рождаемости и смертности свидетельствует о полном демографическом и экономическом коллапсе. И фон дер Лгунья (глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. — Прим. ред.), тем не менее, хочет повесить этот камень на шею Европы", — говорится в публикации.
На прошлой неделе венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономического сотрудничества Петер Сийярто заявил, что стремление ускорить процесс вступления Украины в ЕС представляет собой угрозу для всего объединения. Он указал, что с точки зрения безопасности, политики, экономики, финансов и сельского хозяйства это будет практически невыносимой нагрузкой для ЕС, которая может привести к непредсказуемым последствиям и значительно ослабить его.
В июле национальный аналитический ресурс "Опендатабот", занимающийся агрегацией официальных данных, сообщил, что смертность на Украине за первые шесть месяцев текущего года втрое превысила рождаемость.
"Ядерная война". На Западе сделали жесткое заявление о конфликте на Украине