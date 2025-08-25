Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: власти США планируют изъять вакцины от COVID с американского рынка
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Власти США намерены в течение нескольких месяцев изъять вакцины от COVID на основе технологии мРНК с американского рынка, утверждает издание Daily Beast со ссылкой на единомышленника министра здравоохранения США Роберта Кеннеди-младшего британского кардиолога Асима Малхотру. Роберт Кеннеди-младший ранее опубликовал пост в соцсети Х, в котором заявил, что американское управление перспективных биомедицинских исследований и разработок (BARDA) прекращает инвестиции в разработку мРНК-вакцин, так как их признали неэффективными для защиты от инфекций верхних дыхательных путей, в частности, от COVID-19 и гриппа. Малхотра заявил газете, что позицию Кеннеди о вакцинах от COVID якобы разделяют "влиятельные" члены семьи президента США Дональда Трампа. По словам собеседника издания, близкие к Кеннеди-младшему люди говорили ему, что они "не могут понять", почему вакцину продолжают назначать, а также, что решение об изъятии вакцины с рынка США в ожидании дальнейших исследований будет принято "в течение нескольких месяцев", даже если это, вероятно, вызовет опасение о возникновении "хаоса" и повлечет за собой серьезные юридические последствия. На основе технологии мРНК созданы вакцины от коронавируса компаний Pfizer и Modernа.
здоровье, общество , сша, pfizer
Здоровье, Общество , США, Pfizer
14:42 25.08.2025
 
© РИА Новости . Густаво Вальенте | Перейти в медиабанкАмпулы с вакциной Comirnaty от COVID-19 в больнице Пуэрта-де-Йерро
© РИА Новости . Густаво Вальенте
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Власти США намерены в течение нескольких месяцев изъять вакцины от COVID на основе технологии мРНК с американского рынка, утверждает издание Daily Beast со ссылкой на единомышленника министра здравоохранения США Роберта Кеннеди-младшего британского кардиолога Асима Малхотру.
Роберт Кеннеди-младший ранее опубликовал пост в соцсети Х, в котором заявил, что американское управление перспективных биомедицинских исследований и разработок (BARDA) прекращает инвестиции в разработку мРНК-вакцин, так как их признали неэффективными для защиты от инфекций верхних дыхательных путей, в частности, от COVID-19 и гриппа.
Малхотра заявил газете, что позицию Кеннеди о вакцинах от COVID якобы разделяют "влиятельные" члены семьи президента США Дональда Трампа.
По словам собеседника издания, близкие к Кеннеди-младшему люди говорили ему, что они "не могут понять", почему вакцину продолжают назначать, а также, что решение об изъятии вакцины с рынка США в ожидании дальнейших исследований будет принято "в течение нескольких месяцев", даже если это, вероятно, вызовет опасение о возникновении "хаоса" и повлечет за собой серьезные юридические последствия.
На основе технологии мРНК созданы вакцины от коронавируса компаний Pfizer и Modernа.
Во время процедуры вакцинации против гриппа - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
Росздравнадзор разрешил ввод в гражданский оборот 35 миллионов доз вакцин
20 августа, 09:36
 
