В Минвостокразвития рассказали о планах на ВЭФ-2025

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Статс-секретарь - замглавы Минвостокразвития Антон Басанский заявил, что на предстоящем Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025) ожидается подписание большего числа соглашений и на больший объем инвестиций, чем на форуме 2024 года. Согласно данным вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, представленным президенту России в сентябре 2024 года, на девятом Восточном экономическом форуме было подписано 313 соглашений на общую сумму свыше 5,5 триллиона рублей. "Планируются соглашения по большому количеству крупных инвестпроектов в сферах недропользования, строительства, логистики и транспортной инфраструктуры, производства товаров широкого потребления, туризма. Объем планируемых частных инвестиций по нашим оценкам превысит прошлогодние показатели ВЭФ-2024", - сказал Басанский журналистам. Речь идет как о соглашениях о намерениях, так и о реализации конкретных проектов. Также он рассказал, что на форуме ожидается запуск ряда социально-просветительских инициатив, таких как "Хранители Севера". По словам замминистра, этот проект ориентирован на молодежь, которая хочет оставаться жить на территории Дальнего Востока. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

