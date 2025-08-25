https://1prime.ru/20250825/vef-861201995.html

Инициативы в программу развития креативной индустрии обсудят на ВЭФ-2025

Инициативы в программу развития креативной индустрии обсудят на ВЭФ-2025 - 25.08.2025, ПРАЙМ

Инициативы в программу развития креативной индустрии обсудят на ВЭФ-2025

25.08.2025

экономика

технологии

россия

азия

дальний восток

росконгресс

вциом

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Участники Форума креативных индустрий, который пройдет в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2025), обсудят инициативы для отражения в программе развития отрасли, сообщили в фонде "Росконгресс" со ссылкой на советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ВЭФ Антона Кобякова. На сайте ВЭФ-2025 опубликована программа и спикеры Форума креативных индустрий, который состоится 3 сентября. Его главная тема – "Идеи как экономика: креатив как ресурс развития регионов и стран". По словам Кобякова, которые приводятся в сообщении, креативные индустрии – это неотъемлемый элемент современной экономики идей, мощный драйвер роста, диверсификации и повышения глобальной конкурентоспособности России. Он напомнил, что президент страны в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2025 поручил создать долгосрочную стратегию развития креативной экономики, а также подумать о запуске соответствующего федерального проекта. "Развитие отрасли напрямую способствует созданию высококвалифицированных рабочих мест, развитию человеческого капитала и экспортного потенциала, а также формированию нового технологического уклада. Реализация государственной стратегии в этой сфере является ключевым фактором для достижения национальных целей социально-экономического развития. В рамках предстоящего форума представители креативного кластера будут обсуждать конкретные инициативы, которые в дальнейшем найдут отражение в программе развития отрасли. Форум креативных индустрий – это платформа для поиска решений, которые позволят России интегрировать свой культурный и технологический потенциал в мировые рынки, прежде всего в странах Азии и БРИКС", – цитирует "Росконгресс" Кобякова. Уточняется, что рамках Форума креативных индустрий состоится более 10 стратегических сессий, посвященных гастрономии как части экономики впечатлений, интеграции искусственного интеллекта в производство креативных продуктов, инвестиционному потенциалу российского контента, событийной индустрии Дальнего Востока, будущему литературы в цифровую эпоху и другим темам. Также в ходе мероприятия будет анонсировано новое исследование фонда "Инносоциум" и ВЦИОМ "Душа России", посвященное изучению культурных кодов, идентичности и ценностных ориентиров россиян. Форум креативных индустрий на ВЭФ-2025 объединит предпринимателей, инвесторов, представителей власти, экспертов и лидеров креативных индустрий со всей России и более чем из 15 стран. Среди них – гендиректор АО "Газпром-Медиа Холдинг" Александр Жаров, гендиректор АО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко, директор Центра искусств Prugio Art Hall в Сеуле Джу Иль Ким, кинорежиссер, сценарист, основатель студии "ТриТэ", художественный руководитель Центра театра и кино Никита Михалков, директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, а также главы регионов, представители креативного бизнеса и эксперты. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

азия

дальний восток

