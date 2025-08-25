Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Инициативы в программу развития креативной индустрии обсудят на ВЭФ-2025 - 25.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250825/vef-861201995.html
Инициативы в программу развития креативной индустрии обсудят на ВЭФ-2025
Инициативы в программу развития креативной индустрии обсудят на ВЭФ-2025 - 25.08.2025, ПРАЙМ
Инициативы в программу развития креативной индустрии обсудят на ВЭФ-2025
Участники Форума креативных индустрий, который пройдет в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2025), обсудят инициативы для отражения в программе... | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T11:18+0300
2025-08-25T11:18+0300
экономика
технологии
россия
азия
дальний восток
росконгресс
вциом
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/08/860460459_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_14eb2faf33ab68615aae5a1a2ac1ebfa.jpg
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Участники Форума креативных индустрий, который пройдет в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2025), обсудят инициативы для отражения в программе развития отрасли, сообщили в фонде "Росконгресс" со ссылкой на советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ВЭФ Антона Кобякова. На сайте ВЭФ-2025 опубликована программа и спикеры Форума креативных индустрий, который состоится 3 сентября. Его главная тема – "Идеи как экономика: креатив как ресурс развития регионов и стран". По словам Кобякова, которые приводятся в сообщении, креативные индустрии – это неотъемлемый элемент современной экономики идей, мощный драйвер роста, диверсификации и повышения глобальной конкурентоспособности России. Он напомнил, что президент страны в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2025 поручил создать долгосрочную стратегию развития креативной экономики, а также подумать о запуске соответствующего федерального проекта. "Развитие отрасли напрямую способствует созданию высококвалифицированных рабочих мест, развитию человеческого капитала и экспортного потенциала, а также формированию нового технологического уклада. Реализация государственной стратегии в этой сфере является ключевым фактором для достижения национальных целей социально-экономического развития. В рамках предстоящего форума представители креативного кластера будут обсуждать конкретные инициативы, которые в дальнейшем найдут отражение в программе развития отрасли. Форум креативных индустрий – это платформа для поиска решений, которые позволят России интегрировать свой культурный и технологический потенциал в мировые рынки, прежде всего в странах Азии и БРИКС", – цитирует "Росконгресс" Кобякова. Уточняется, что рамках Форума креативных индустрий состоится более 10 стратегических сессий, посвященных гастрономии как части экономики впечатлений, интеграции искусственного интеллекта в производство креативных продуктов, инвестиционному потенциалу российского контента, событийной индустрии Дальнего Востока, будущему литературы в цифровую эпоху и другим темам. Также в ходе мероприятия будет анонсировано новое исследование фонда "Инносоциум" и ВЦИОМ "Душа России", посвященное изучению культурных кодов, идентичности и ценностных ориентиров россиян. Форум креативных индустрий на ВЭФ-2025 объединит предпринимателей, инвесторов, представителей власти, экспертов и лидеров креативных индустрий со всей России и более чем из 15 стран. Среди них – гендиректор АО "Газпром-Медиа Холдинг" Александр Жаров, гендиректор АО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко, директор Центра искусств Prugio Art Hall в Сеуле Джу Иль Ким, кинорежиссер, сценарист, основатель студии "ТриТэ", художественный руководитель Центра театра и кино Никита Михалков, директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, а также главы регионов, представители креативного бизнеса и эксперты. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
https://1prime.ru/20250820/vef-860967324.html
азия
дальний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/08/860460459_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fa4e04a8c6b3c2cb079eb04682f9c89a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, азия, дальний восток, росконгресс, вциом
Экономика, Технологии, РОССИЯ, АЗИЯ, Дальний Восток, Росконгресс, ВЦИОМ
11:18 25.08.2025
 
Инициативы в программу развития креативной индустрии обсудят на ВЭФ-2025

"Росконгресс": инициативы в программу развития креативной индустрии обсудят на ВЭФ-2025

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЛоготип Восточного экономического форума
Логотип Восточного экономического форума - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Участники Форума креативных индустрий, который пройдет в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2025), обсудят инициативы для отражения в программе развития отрасли, сообщили в фонде "Росконгресс" со ссылкой на советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ВЭФ Антона Кобякова.
На сайте ВЭФ-2025 опубликована программа и спикеры Форума креативных индустрий, который состоится 3 сентября. Его главная тема – "Идеи как экономика: креатив как ресурс развития регионов и стран".
По словам Кобякова, которые приводятся в сообщении, креативные индустрии – это неотъемлемый элемент современной экономики идей, мощный драйвер роста, диверсификации и повышения глобальной конкурентоспособности России. Он напомнил, что президент страны в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2025 поручил создать долгосрочную стратегию развития креативной экономики, а также подумать о запуске соответствующего федерального проекта.
"Развитие отрасли напрямую способствует созданию высококвалифицированных рабочих мест, развитию человеческого капитала и экспортного потенциала, а также формированию нового технологического уклада. Реализация государственной стратегии в этой сфере является ключевым фактором для достижения национальных целей социально-экономического развития. В рамках предстоящего форума представители креативного кластера будут обсуждать конкретные инициативы, которые в дальнейшем найдут отражение в программе развития отрасли. Форум креативных индустрий – это платформа для поиска решений, которые позволят России интегрировать свой культурный и технологический потенциал в мировые рынки, прежде всего в странах Азии и БРИКС", – цитирует "Росконгресс" Кобякова.
Уточняется, что рамках Форума креативных индустрий состоится более 10 стратегических сессий, посвященных гастрономии как части экономики впечатлений, интеграции искусственного интеллекта в производство креативных продуктов, инвестиционному потенциалу российского контента, событийной индустрии Дальнего Востока, будущему литературы в цифровую эпоху и другим темам. Также в ходе мероприятия будет анонсировано новое исследование фонда "Инносоциум" и ВЦИОМ "Душа России", посвященное изучению культурных кодов, идентичности и ценностных ориентиров россиян.
Форум креативных индустрий на ВЭФ-2025 объединит предпринимателей, инвесторов, представителей власти, экспертов и лидеров креативных индустрий со всей России и более чем из 15 стран. Среди них – гендиректор АО "Газпром-Медиа Холдинг" Александр Жаров, гендиректор АО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко, директор Центра искусств Prugio Art Hall в Сеуле Джу Иль Ким, кинорежиссер, сценарист, основатель студии "ТриТэ", художественный руководитель Центра театра и кино Никита Михалков, директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, а также главы регионов, представители креативного бизнеса и эксперты.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Эмблема Восточного экономического форума во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
Китай поддержал Россию в проведении ВЭФ
20 августа, 10:41
 
ЭкономикаТехнологииРОССИЯАЗИЯДальний ВостокРосконгрессВЦИОМ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала