В офисе Орбана рассказали об уровне заполненности венгерских газохранилищ

В офисе Орбана рассказали об уровне заполненности венгерских газохранилищ - 25.08.2025

В офисе Орбана рассказали об уровне заполненности венгерских газохранилищ

Газохранилища Венгрии заполнены на 64%, этого хватит на 82 зимних дня потребления всей страны, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. | 25.08.2025, ПРАЙМ

БУДАПЕШТ, 25 авг - ПРАЙМ. Газохранилища Венгрии заполнены на 64%, этого хватит на 82 зимних дня потребления всей страны, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. "Наши газохранилища заполнены на 64%... Если считать по потреблению всей страны, этого хватит на 82 зимних дня", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге. Он уточнил, что если брать в расчет потребление только домохозяйств, запасов газа хватило бы на 171 зимний день.

