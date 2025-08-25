https://1prime.ru/20250825/vengriya-861225832.html
В офисе Орбана рассказали об уровне заполненности венгерских газохранилищ
В офисе Орбана рассказали об уровне заполненности венгерских газохранилищ - 25.08.2025
В офисе Орбана рассказали об уровне заполненности венгерских газохранилищ
Газохранилища Венгрии заполнены на 64%, этого хватит на 82 зимних дня потребления всей страны, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. | 25.08.2025, ПРАЙМ
БУДАПЕШТ, 25 авг - ПРАЙМ. Газохранилища Венгрии заполнены на 64%, этого хватит на 82 зимних дня потребления всей страны, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. "Наши газохранилища заполнены на 64%... Если считать по потреблению всей страны, этого хватит на 82 зимних дня", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге. Он уточнил, что если брать в расчет потребление только домохозяйств, запасов газа хватило бы на 171 зимний день.
В офисе Орбана рассказали об уровне заполненности венгерских газохранилищ
Глава администрации Орбана Гуйяш: газохранилища Венгрии заполнены на 64%
БУДАПЕШТ, 25 авг - ПРАЙМ. Газохранилища Венгрии заполнены на 64%, этого хватит на 82 зимних дня потребления всей страны, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
"Наши газохранилища заполнены на 64%... Если считать по потреблению всей страны, этого хватит на 82 зимних дня", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге.
Он уточнил, что если брать в расчет потребление только домохозяйств, запасов газа хватило бы на 171 зимний день.
