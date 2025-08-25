https://1prime.ru/20250825/vizit-861196701.html

Вице-канцлер Германии прибыл с визитом в Киев, пишут СМИ

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль прибыл с необъявленным визитом в Киев, сообщило агентство DPA. "В тесной координации с канцлером ФРГ я намерен обсудить, как Германия может наилучшим образом поддержать Украину в возможном мирном процессе", - заявил Клингбайль. Что касается гарантий безопасности, вице-канцлер заявил, что Германия тесно согласовывает свои действия на международном уровне. "Германия выполнит свои обязательства", - сказал вице-канцлер. По данным агентства, запланированы встречи Клингбайля с высокопоставленными чиновниками Украины, Владимиром Зеленским и представителями гражданского общества.

