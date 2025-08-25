Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вице-канцлер Германии прибыл с визитом в Киев, пишут СМИ
Вице-канцлер Германии прибыл с визитом в Киев, пишут СМИ
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль прибыл с необъявленным визитом в Киев, сообщило агентство DPA. "В тесной координации с канцлером ФРГ я намерен обсудить, как Германия может наилучшим образом поддержать Украину в возможном мирном процессе", - заявил Клингбайль. Что касается гарантий безопасности, вице-канцлер заявил, что Германия тесно согласовывает свои действия на международном уровне. "Германия выполнит свои обязательства", - сказал вице-канцлер. По данным агентства, запланированы встречи Клингбайля с высокопоставленными чиновниками Украины, Владимиром Зеленским и представителями гражданского общества.
германия, украина, киев, владимир зеленский
Политика, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский
09:50 25.08.2025
 
Вице-канцлер Германии прибыл с визитом в Киев, пишут СМИ

DPA: вице-канцлер Германии Клингбайль прибыл с необъявленным визитом в Киев

Флаги Евросоюза и Германии в Берлине
Флаги Евросоюза и Германии в Берлине - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль прибыл с необъявленным визитом в Киев, сообщило агентство DPA.
"В тесной координации с канцлером ФРГ я намерен обсудить, как Германия может наилучшим образом поддержать Украину в возможном мирном процессе", - заявил Клингбайль.
Что касается гарантий безопасности, вице-канцлер заявил, что Германия тесно согласовывает свои действия на международном уровне. "Германия выполнит свои обязательства", - сказал вице-канцлер.
По данным агентства, запланированы встречи Клингбайля с высокопоставленными чиновниками Украины, Владимиром Зеленским и представителями гражданского общества.
Политика ГЕРМАНИЯ УКРАИНА Киев Владимир Зеленский
 
 
