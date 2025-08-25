https://1prime.ru/20250825/vizit-861196701.html
Вице-канцлер Германии прибыл с визитом в Киев, пишут СМИ
Вице-канцлер Германии прибыл с визитом в Киев, пишут СМИ - 25.08.2025, ПРАЙМ
Вице-канцлер Германии прибыл с визитом в Киев, пишут СМИ
Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль прибыл с необъявленным визитом в Киев, сообщило агентство DPA. | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T09:50+0300
2025-08-25T09:50+0300
2025-08-25T09:50+0300
политика
германия
украина
киев
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860170025_60:0:3701:2048_1920x0_80_0_0_17a5b3da28cfa0ad964239a54958e78d.jpg
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль прибыл с необъявленным визитом в Киев, сообщило агентство DPA. "В тесной координации с канцлером ФРГ я намерен обсудить, как Германия может наилучшим образом поддержать Украину в возможном мирном процессе", - заявил Клингбайль. Что касается гарантий безопасности, вице-канцлер заявил, что Германия тесно согласовывает свои действия на международном уровне. "Германия выполнит свои обязательства", - сказал вице-канцлер. По данным агентства, запланированы встречи Клингбайля с высокопоставленными чиновниками Украины, Владимиром Зеленским и представителями гражданского общества.
https://1prime.ru/20250825/kontrabanda-861195503.html
германия
украина
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860170025_515:0:3246:2048_1920x0_80_0_0_797985e998d6e302172874e92e21f1da.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, украина, киев, владимир зеленский
Политика, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский
Вице-канцлер Германии прибыл с визитом в Киев, пишут СМИ
DPA: вице-канцлер Германии Клингбайль прибыл с необъявленным визитом в Киев
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль прибыл с необъявленным визитом в Киев, сообщило агентство DPA.
"В тесной координации с канцлером ФРГ я намерен обсудить, как Германия может наилучшим образом поддержать Украину в возможном мирном процессе", - заявил Клингбайль.
Что касается гарантий безопасности, вице-канцлер заявил, что Германия тесно согласовывает свои действия на международном уровне. "Германия выполнит свои обязательства", - сказал вице-канцлер.
По данным агентства, запланированы встречи Клингбайля с высокопоставленными чиновниками Украины, Владимиром Зеленским и представителями гражданского общества.
СМИ сообщили о росте активности контрабандистов на Украине