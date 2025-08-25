В России снизилась средняя ставка по трехлетним вкладам

https://1prime.ru/20250825/vklad-861219596.html

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Средняя ставка по трехлетним вкладам в крупнейших банках в России за период с 1 по 25 августа 2025 года снизилась с 10,06% до 9,75% годовых, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". В расчете учитывались ставки по вкладам без спецусловий на сумму 100 тысяч рублей. "В августе средняя ставка по трехлетним вкладам в топ-20 банках по объему розничного депозитного портфеля снизилась с 10,06% годовых до 9,75% годовых за период с 1 по 25 августа 2025 года. В настоящее время из всей линейки анализируемых вкладов (от 3 до 36 месяцев) это единственный срок депозита, по которому средняя доходность стала однозначной", - сообщают аналитики. Отмечается, что минимальная ставка по таким вкладам в топ-20 составляет 5,7%, максимальная - достигает 18,5%. "По остальным срокам вкладов (от трех месяцев до двух лет включительно) средние ставки в топ-20 находятся в диапазоне 11,12-15,83% годовых", - говорится в материале. Более того, по данным аналитиков, длинные вклады - наименее популярные среди населения. В банках их число предложений также менее распространено, нежели короткие сроки. "В частности, только в 14 банках из топ-20 есть возможность открыть вклады со сроком на три года", - сообщают они. "Наиболее высокие ставки предлагаются по вкладам на три месяца: средняя ставка в топ-20 по таким вкладам составляет 15,83% годовых по состоянию на 25 августа 2025 года", - заключили эксперты.

