Во Владивостоке создадут мурал с Путиным и амурским тигром
Известный российский художник Филипп Дульмаченко создает во Владивостоке мурал, изображающий президента РФ Владимира Путина и амурского тигра, сообщает... | 25.08.2025, ПРАЙМ
ВЛАДИВОСТОК, 25 авг - ПРАЙМ. Известный российский художник Филипп Дульмаченко создает во Владивостоке мурал, изображающий президента РФ Владимира Путина и амурского тигра, сообщает пресс-служба администрации города. "Двадцать седьмого августа в 13.00 во Владивостоке состоится торжественное открытие нового мурала, посвященного защите дикой природы… В центре композиции - образ президента, соседствующий с амурским тигром, символизирующим мощь и величие российской природы, а также важность сохранения редких и исчезающих видов", - говорится в сообщении. Сообщается, что мурал под названием "Рассвет" станет подарком городу в преддверии Десятого Восточного экономического форума, подчеркнет значимость развития региона и его уникальный культурный код. Как подчеркнул автор работы, художник из Санкт-Петербурга Филипп Дульмаченко, образ президента символизирует собой государство и те усилия, которые предпринимаются для защиты дикой природы. "Для меня как для человека, рожденного на Дальнем Востоке, фраза "Рассвет начинается здесь" - это не просто географическое определение. Это глубокая метафора, передающая то особое ощущение нового старта, нового начала, которое можно ощутить только здесь, на восточной окраине нашей страны. Это образ стратегически важного центра развития, точки роста, от которой во многом зависит будущее всей России. Искренне надеюсь, что мой мурал станет не просто ярким украшением города, но и вдохновит людей задуматься о своем месте в этом мире, о своей неразрывной связи с природой, о том, что каждый рассвет - это новая возможность для созидания, для движения вперед, для воплощения самых смелых и добрых замыслов", - подчеркнул художник. По его словам, целью мурала является привлечение внимания к проблеме сохранения амурского тигра и бережного отношения к окружающей среде. Мурал создан при поддержке АНО "Центр "Амурский тигр". Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
05:55 25.08.2025
 
Во Владивостоке создадут мурал с Путиным и амурским тигром

Художник Дульмаченко создает во Владивостоке мурал, изображающий Путина и амурского тигра

ВЛАДИВОСТОК, 25 авг - ПРАЙМ. Известный российский художник Филипп Дульмаченко создает во Владивостоке мурал, изображающий президента РФ Владимира Путина и амурского тигра, сообщает пресс-служба администрации города.
"Двадцать седьмого августа в 13.00 во Владивостоке состоится торжественное открытие нового мурала, посвященного защите дикой природы… В центре композиции - образ президента, соседствующий с амурским тигром, символизирующим мощь и величие российской природы, а также важность сохранения редких и исчезающих видов", - говорится в сообщении.
Сообщается, что мурал под названием "Рассвет" станет подарком городу в преддверии Десятого Восточного экономического форума, подчеркнет значимость развития региона и его уникальный культурный код.
Как подчеркнул автор работы, художник из Санкт-Петербурга Филипп Дульмаченко, образ президента символизирует собой государство и те усилия, которые предпринимаются для защиты дикой природы.
"Для меня как для человека, рожденного на Дальнем Востоке, фраза "Рассвет начинается здесь" - это не просто географическое определение. Это глубокая метафора, передающая то особое ощущение нового старта, нового начала, которое можно ощутить только здесь, на восточной окраине нашей страны. Это образ стратегически важного центра развития, точки роста, от которой во многом зависит будущее всей России. Искренне надеюсь, что мой мурал станет не просто ярким украшением города, но и вдохновит людей задуматься о своем месте в этом мире, о своей неразрывной связи с природой, о том, что каждый рассвет - это новая возможность для созидания, для движения вперед, для воплощения самых смелых и добрых замыслов", - подчеркнул художник.
По его словам, целью мурала является привлечение внимания к проблеме сохранения амурского тигра и бережного отношения к окружающей среде.
Мурал создан при поддержке АНО "Центр "Амурский тигр".
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
 
