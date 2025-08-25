Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Володин отметил укрепление партнерства России и Китая - 25.08.2025
Володин отметил укрепление партнерства России и Китая
политика
россия
китай
пекин
вячеслав володин
госдума
ПЕКИН, 25 авг - ПРАЙМ. Россия и Китай, преодолевая вызовы со стороны недружественных государств, выстраивают всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие, заявил в понедельник председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи в Пекине. "В условиях вызовов и угроз российско-китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие только укрепляется", - сказал председатель палаты парламента РФ. Он подчеркнул, что "главная задача незаконных санкций и торговых войн - помешать нашему развитию". "Санкции ударили бумерангом по тем, кто их вводит", - добавил Володин. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин во главе парламентской делегации РФ находится с официальным визитом в Китайской Народной Республике. В программе визита запланированы ряд встреч и проведение десятого заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей.
россия, китай, пекин, вячеслав володин, госдума
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, Пекин, Вячеслав Володин, Госдума
16:01 25.08.2025
 
Володин отметил укрепление партнерства России и Китая

Володин: Россия и Китай выстраивают партнерство и стратегическое взаимодействие

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 11 декабря 2018
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 11 декабря 2018 - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
ПЕКИН, 25 авг - ПРАЙМ. Россия и Китай, преодолевая вызовы со стороны недружественных государств, выстраивают всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие, заявил в понедельник председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи в Пекине.
"В условиях вызовов и угроз российско-китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие только укрепляется", - сказал председатель палаты парламента РФ.
Он подчеркнул, что "главная задача незаконных санкций и торговых войн - помешать нашему развитию". "Санкции ударили бумерангом по тем, кто их вводит", - добавил Володин.
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин во главе парламентской делегации РФ находится с официальным визитом в Китайской Народной Республике. В программе визита запланированы ряд встреч и проведение десятого заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей.
Порт - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
В Китае начали строить порт для развития торговли с Россией
23 августа, 07:50
 
Заголовок открываемого материала