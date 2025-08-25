Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"За несколько часов". СМИ рассказали, что будет с Европой в случае войны - 25.08.2025
"За несколько часов". СМИ рассказали, что будет с Европой в случае войны
МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Атаки ВСУ на нефтепровод "Дружба" свидетельствуют о неспособности Европы обеспечить безопасность своей энергетической системы и в случае военного конфликта она рискует мгновенно потерять доступ к топливу, пишет Strategic Culture."Европейская комиссия во главе с фон дер Ляйен годами использует риторику агрессии и угроз в адрес Москвы, но не способна защитить даже собственную энергетическую инфраструктуру. Если разразится реальный конфликт с применением обычных вооружений, вся Европа рискует остаться без электричества и топлива в течение нескольких часов, что должно заставить европейских технократов задуматься о реальных возможностях развязывания войны", — говорится в публикации.В пятницу министр экономики Словакии Дениса Сакова и глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщили о новых атаках ВСУ на нефтепровод "Дружба", в результате чего поставки нефти в Будапешт и Братиславу были приостановлены почти на неделю.Эти действия ВСУ вызвали недовольство у президента США Дональда Трампа, о чем сообщил венгерский премьер.Украина уже не первый раз нацеливается на инфраструктуру "Дружбы". В марте украинский беспилотник атаковал измерительную станцию трубопровода, что также стало причиной остановки поставок российской нефти в Венгрию. Генеральный штаб ВСУ взял на себя ответственность за этот инцидент.
15:49 25.08.2025
 
"За несколько часов". СМИ рассказали, что будет с Европой в случае войны

SC: Европа быстро останется без топлива и электричества в случае войны

МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Атаки ВСУ на нефтепровод "Дружба" свидетельствуют о неспособности Европы обеспечить безопасность своей энергетической системы и в случае военного конфликта она рискует мгновенно потерять доступ к топливу, пишет Strategic Culture.
"Европейская комиссия во главе с фон дер Ляйен годами использует риторику агрессии и угроз в адрес Москвы, но не способна защитить даже собственную энергетическую инфраструктуру. Если разразится реальный конфликт с применением обычных вооружений, вся Европа рискует остаться без электричества и топлива в течение нескольких часов, что должно заставить европейских технократов задуматься о реальных возможностях развязывания войны", — говорится в публикации.
В пятницу министр экономики Словакии Дениса Сакова и глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщили о новых атаках ВСУ на нефтепровод "Дружба", в результате чего поставки нефти в Будапешт и Братиславу были приостановлены почти на неделю.
Эти действия ВСУ вызвали недовольство у президента США Дональда Трампа, о чем сообщил венгерский премьер.
Украина уже не первый раз нацеливается на инфраструктуру "Дружбы". В марте украинский беспилотник атаковал измерительную станцию трубопровода, что также стало причиной остановки поставок российской нефти в Венгрию. Генеральный штаб ВСУ взял на себя ответственность за этот инцидент.
