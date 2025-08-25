Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Солнце произошла самая крупная вспышка с 20 июня - 25.08.2025
На Солнце произошла самая крупная вспышка с 20 июня
На Солнце произошла самая крупная вспышка с 20 июня - 25.08.2025, ПРАЙМ
На Солнце произошла самая крупная вспышка с 20 июня
Самая крупная вспышка на Солнце за период с 20 июня этого года зарегистрирована в понедельник, 25 августа, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института... | 25.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Самая крупная вспышка на Солнце за период с 20 июня этого года зарегистрирована в понедельник, 25 августа, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "На Солнце только что зарегистрирована самая крупная вспышка за период с 20 июня этого года. Событие имело балл M4.6 и относилось к 4-й категории по современной 5-балльной системе вспышек. Максимум излучения зарегистрирован в 08.24 по Москве", - говорится в сообщении. Ученые добавили, что событие произошло на фоне резкого усиления активности Солнца, связанного с выходом на видимую сторону солнечного диска нескольких крупных активных центров, однако произошедший взрыв не должен создать рисков для Земли.
2025
На Солнце произошла самая крупная вспышка с 20 июня

ИКИ РАН: самая крупная вспышка за период с 20 июня зарегистрирована на Солнце

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Самая крупная вспышка на Солнце за период с 20 июня этого года зарегистрирована в понедельник, 25 августа, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"На Солнце только что зарегистрирована самая крупная вспышка за период с 20 июня этого года. Событие имело балл M4.6 и относилось к 4-й категории по современной 5-балльной системе вспышек. Максимум излучения зарегистрирован в 08.24 по Москве", - говорится в сообщении.
Ученые добавили, что событие произошло на фоне резкого усиления активности Солнца, связанного с выходом на видимую сторону солнечного диска нескольких крупных активных центров, однако произошедший взрыв не должен создать рисков для Земли.
