На Солнце произошла самая крупная вспышка с 20 июня
2025-08-25T09:15+0300
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Самая крупная вспышка на Солнце за период с 20 июня этого года зарегистрирована в понедельник, 25 августа, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "На Солнце только что зарегистрирована самая крупная вспышка за период с 20 июня этого года. Событие имело балл M4.6 и относилось к 4-й категории по современной 5-балльной системе вспышек. Максимум излучения зарегистрирован в 08.24 по Москве", - говорится в сообщении. Ученые добавили, что событие произошло на фоне резкого усиления активности Солнца, связанного с выходом на видимую сторону солнечного диска нескольких крупных активных центров, однако произошедший взрыв не должен создать рисков для Земли.
