Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВСУ расстреляли женщину и перерезали горло ее ребенку под Красноармейском - 25.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250825/vsu-861190087.html
ВСУ расстреляли женщину и перерезали горло ее ребенку под Красноармейском
ВСУ расстреляли женщину и перерезали горло ее ребенку под Красноармейском - 25.08.2025, ПРАЙМ
ВСУ расстреляли женщину и перерезали горло ее ребенку под Красноармейском
Боевики ВСУ расстреляли женщину и перерезали горло ее ребенку, чтобы угнать их автомобиль под Красноармейском в ДНР, рассказал РИА Новости житель Красноармейска | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T05:55+0300
2025-08-25T06:28+0300
общество
экономика
россия
запорожская область
владимир путин
всу
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861190087.jpg?1756092505
ДОНЕЦК, 25 авг - ПРАЙМ. Боевики ВСУ расстреляли женщину и перерезали горло ее ребенку, чтобы угнать их автомобиль под Красноармейском в ДНР, рассказал РИА Новости житель Красноармейска Сергей Власов. "Там уже месяц назад двое военных, это всушники, убили мать и ее сына. Женщину застрелили, а ребенку перерезали горло. Также забрали их автомобиль - "Мицубиси". Машину позже обнаружили в Днепре", - рассказал Власов. Он добавил, что подобные преступления со стороны ВСУ в городе с 2014 года происходили регулярно. Красноармейск (украинское название Покровск) имеет решающее значение для группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов. Освобождение агломерации позволит российским войскам выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ на территории российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
запорожская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, запорожская область, владимир путин, всу, ск рф
Общество , Экономика, РОССИЯ, Запорожская область, Владимир Путин, ВСУ, СК РФ
05:55 25.08.2025 (обновлено: 06:28 25.08.2025)
 
ВСУ расстреляли женщину и перерезали горло ее ребенку под Красноармейском

Житель Красноармейска Власов: ВСУ расстреляли женщину и перерезали горло ее ребенку

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДОНЕЦК, 25 авг - ПРАЙМ. Боевики ВСУ расстреляли женщину и перерезали горло ее ребенку, чтобы угнать их автомобиль под Красноармейском в ДНР, рассказал РИА Новости житель Красноармейска Сергей Власов.
"Там уже месяц назад двое военных, это всушники, убили мать и ее сына. Женщину застрелили, а ребенку перерезали горло. Также забрали их автомобиль - "Мицубиси". Машину позже обнаружили в Днепре", - рассказал Власов.
Он добавил, что подобные преступления со стороны ВСУ в городе с 2014 года происходили регулярно.
Красноармейск (украинское название Покровск) имеет решающее значение для группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов. Освобождение агломерации позволит российским войскам выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ на территории российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯЗапорожская областьВладимир ПутинВСУСК РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала