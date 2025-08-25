https://1prime.ru/20250825/vsu-861190087.html

ВСУ расстреляли женщину и перерезали горло ее ребенку под Красноармейском

ВСУ расстреляли женщину и перерезали горло ее ребенку под Красноармейском - 25.08.2025, ПРАЙМ

ВСУ расстреляли женщину и перерезали горло ее ребенку под Красноармейском

Боевики ВСУ расстреляли женщину и перерезали горло ее ребенку, чтобы угнать их автомобиль под Красноармейском в ДНР, рассказал РИА Новости житель Красноармейска | 25.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-25T05:55+0300

2025-08-25T05:55+0300

2025-08-25T06:28+0300

общество

экономика

россия

запорожская область

владимир путин

всу

ск рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861190087.jpg?1756092505

ДОНЕЦК, 25 авг - ПРАЙМ. Боевики ВСУ расстреляли женщину и перерезали горло ее ребенку, чтобы угнать их автомобиль под Красноармейском в ДНР, рассказал РИА Новости житель Красноармейска Сергей Власов. "Там уже месяц назад двое военных, это всушники, убили мать и ее сына. Женщину застрелили, а ребенку перерезали горло. Также забрали их автомобиль - "Мицубиси". Машину позже обнаружили в Днепре", - рассказал Власов. Он добавил, что подобные преступления со стороны ВСУ в городе с 2014 года происходили регулярно. Красноармейск (украинское название Покровск) имеет решающее значение для группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов. Освобождение агломерации позволит российским войскам выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ на территории российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.

запорожская область

2025

общество , россия, запорожская область, владимир путин, всу, ск рф