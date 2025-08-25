Выдачи кредитных карт в России превысили миллион

https://1prime.ru/20250825/vydacha-861189666.html

2025-08-25T04:16+0300

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Выдачи кредитных карт в России в июле превысили один миллион после двух месяцев нахождения ниже этой отметки, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро". Россияне в мае впервые со второго квартала 2021 года оформили немногим менее одного миллиона кредитных карт, в июне выдачи вновь снизились, достигнув уже 0,9 миллиона карт. Однако в июле россияне заметно нарастили оформление кредитных карт - на 6,6% в месячном выражении. Последний раз настолько сильный прирост банки фиксировали в феврале 2024 года. В результате общие выдачи "пластика" превысили один миллион карт. При этом средний лимит по кредиткам снизился до трехмесячного минимума, составив 106,4 тысячи рублей против 107,4 тысячи месяцем ранее. ЦБ в июне впервые почти за три года снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. В июле ставка вновь была снижена - до 18% годовых.

2025

