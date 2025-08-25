Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Выдачи кредитных карт в России превысили миллион - 25.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250825/vydacha-861189666.html
Выдачи кредитных карт в России превысили миллион
Выдачи кредитных карт в России превысили миллион - 25.08.2025, ПРАЙМ
Выдачи кредитных карт в России превысили миллион
Выдачи кредитных карт в России в июле превысили один миллион после двух месяцев нахождения ниже этой отметки, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро". | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T04:16+0300
2025-08-25T04:16+0300
финансы
банки
россия
"скоринг бюро"
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861189666.jpg?1756084568
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Выдачи кредитных карт в России в июле превысили один миллион после двух месяцев нахождения ниже этой отметки, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро". Россияне в мае впервые со второго квартала 2021 года оформили немногим менее одного миллиона кредитных карт, в июне выдачи вновь снизились, достигнув уже 0,9 миллиона карт. Однако в июле россияне заметно нарастили оформление кредитных карт - на 6,6% в месячном выражении. Последний раз настолько сильный прирост банки фиксировали в феврале 2024 года. В результате общие выдачи "пластика" превысили один миллион карт. При этом средний лимит по кредиткам снизился до трехмесячного минимума, составив 106,4 тысячи рублей против 107,4 тысячи месяцем ранее. ЦБ в июне впервые почти за три года снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. В июле ставка вновь была снижена - до 18% годовых.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, россия, "скоринг бюро"
Финансы, Банки, РОССИЯ, "Скоринг бюро"
04:16 25.08.2025
 
Выдачи кредитных карт в России превысили миллион

Выдачи кредитных карт в России в июле превысили один миллион

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Выдачи кредитных карт в России в июле превысили один миллион после двух месяцев нахождения ниже этой отметки, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро".
Россияне в мае впервые со второго квартала 2021 года оформили немногим менее одного миллиона кредитных карт, в июне выдачи вновь снизились, достигнув уже 0,9 миллиона карт.
Однако в июле россияне заметно нарастили оформление кредитных карт - на 6,6% в месячном выражении. Последний раз настолько сильный прирост банки фиксировали в феврале 2024 года. В результате общие выдачи "пластика" превысили один миллион карт.
При этом средний лимит по кредиткам снизился до трехмесячного минимума, составив 106,4 тысячи рублей против 107,4 тысячи месяцем ранее.
ЦБ в июне впервые почти за три года снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. В июле ставка вновь была снижена - до 18% годовых.
 
ФинансыБанкиРОССИЯ"Скоринг бюро"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала