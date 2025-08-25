В Госдуме предложили расширить выплаты по социальным контрактам

https://1prime.ru/20250825/vyplaty-861221440.html

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая направила обращение главе Минтруда Антону Котякову с предложениями по развитию социальных контрактов, в том числе разработать расширенные варианты выплат по социальному контракту и внедрить обязательное обучение и наставничество, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Разработать гибкие финансовые механизмы. Расширенные варианты выплат по социальному контракту: микрозаймы под 0,5-1% годовых для получателей соцконтрактов, готовых к возвратному финансированию; траншевая выплата (поэтапное финансирование в зависимости от выполнения этапов бизнес-плана); семейные бизнес-гранты (увеличенная сумма поддержки, если в бизнесе участвуют несколько членов семьи); совместные контракты/партнерства (объединение средств нескольких получателей для более масштабных проектов)", - сказано в письме. Аналогичное обращение депутат направила главе Минэкономразвития Максиму Решетникову. Документ также имеется в распоряжении агентства. "Рассмотреть вопрос о приоритизации направлений поддержки, включая: формирование региональных перечней востребованных и социально значимых видов деятельности, исключающих перенасыщение рынка (например, ограничение массового открытия ногтевых сервисов в пользу сельского хозяйства, ремесленничества, социальных услуг); разработку реестра "социальных франшиз" - тиражируемых бизнес-моделей с низким порогом входа (мини-фермы, локальные производства, ремесленные мастерские, сельский туризм)", - отмечается в обращении. В документе парламентарий рекомендует разработать и внедрить обязательное обучение и наставничество, куда входили бы обязательные курсы обучения по финансовой и юридической грамотности, основе предпринимательства и налогообложения и работе с господдержкой. Буцкая также предложила ввести углубленные программы обучения, которые можно будет пройти по желанию: отраслевые курсы (сельское хозяйство, ремесла, реклама), программы акселерации для социальных предпринимателей, наставничество от успешных бизнесменов, карта поддержки (единая база контактов бесплатных юристов, бухгалтеров, маркетологов). "Рассмотреть вопрос о мерах поддержки социального и семейного предпринимательства: целевые гранты для проектов, решающих социальные проблемы (уход за пожилыми, трудоустройство инвалидов, экологические инициативы); "Дорожная карта" для фермеров (последовательная поддержка от соцконтракта до гранта на семейную ферму или кооператив); стимулирование семейных бизнесов через налоговые льготы и дополнительные субсидии", - предлагается в документе. Кроме того, Ьуцкая рекомендует проработать прозрачность вовлечения бизнес-сообществ путем участия предпринимателей в отборе проектов, применения цифровой платформы отчетности (единый личный кабинет для подачи документов и мониторинга), публикации успешных примеров в средствах массовой информации и социальных сетях для мотивации других. Также политик предложила рассмотреть вопрос о реализации мониторинга и дальнейшем развитии: создание региональных экспертных советов по соцконтрактам, регулярное проведение форумов для обмена опытом, анализ эффективности (ежегодный отчет по количеству созданных рабочих мест и выживаемости бизнесов). По ее мнению, предлагаемые меры превратят социальный контракт из разовой помощи в систему долгосрочной поддержки, которая помогает выбрать жизнеспособное направление бизнеса, дает не только деньги, но и знания, связи, наставников, снижает риски за счет контроля со стороны бизнес-сообщества и создает условия для роста - от микробизнеса до фермерского хозяйства или социального предприятия.

