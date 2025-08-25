https://1prime.ru/20250825/wildberries-861190672.html

На Wildberries появились еще 12 застройщиков

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Еще 12 застройщиков появились на Wildberries, их квартиры отображаются в разделе "Новостройки" - среди партнеров ПИК, "Брусника", Level Group, ЛСР и другие, рассказали РИА Новости в объединенной компании Wildberries&Russ. "К витрине новостроек на Wildberries присоединились еще 12 застройщиков. К разделу "Новостройки" на Wildberries, который был недавно запущен в режиме тестирования, присоединились сразу несколько партнеров. Это крупнейшие девелоперы - ПИК, ГК "Точно", "Группа ЛСР", "Брусника", A101, ГК "Гранель", Level Group, а также застройщики Ingrad, Plus Development, "Неометрия", "Сетьстрой девелопмент" и "Петербургская недвижимость", - сказали в компании. Сейчас в разделе уже есть 55 тысяч квартир в 261 жилом комплексе, общая площадь превышает 3,5 миллиона квадратных метров. География актуальных предложений охватывает 137 городов. Расположение новостройки, срок сдачи объекта в эксплуатацию, комнатность, площадь, цену и другие параметры можно узнать в карточке товаров. Пользователи могут в один клик связаться с застройщиком по телефону - например, чтобы получить детальную информацию или записаться на просмотр. "В первые дни после тестового запуска мы увидели большой интерес к разделу как со стороны потребителей, так и представителей девелоперского сообщества. Мы предлагаем рынку новостроек востребованный и удобный формат и рассчитываем стать значимым каналом продаж для наших партнеров", - отметил директор по развитию бизнеса направления "Новостройки" Денис Петрушевский. Ранее в августе маркетплейс Wildberries запустил продажу квартир в новостройках в тестовом режиме. Первым партнером стала группа "Самолет".

