На Wildberries появились еще 12 застройщиков - 25.08.2025, ПРАЙМ
На Wildberries появились еще 12 застройщиков
На Wildberries появились еще 12 застройщиков - 25.08.2025, ПРАЙМ
На Wildberries появились еще 12 застройщиков
Еще 12 застройщиков появились на Wildberries, их квартиры отображаются в разделе "Новостройки" - среди партнеров ПИК, "Брусника", Level Group, ЛСР и другие,... | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T07:16+0300
2025-08-25T07:16+0300
бизнес
недвижимость
wildberries
пик
группа лср
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861190672.jpg?1756095419
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Еще 12 застройщиков появились на Wildberries, их квартиры отображаются в разделе "Новостройки" - среди партнеров ПИК, "Брусника", Level Group, ЛСР и другие, рассказали РИА Новости в объединенной компании Wildberries&Russ. "К витрине новостроек на Wildberries присоединились еще 12 застройщиков. К разделу "Новостройки" на Wildberries, который был недавно запущен в режиме тестирования, присоединились сразу несколько партнеров. Это крупнейшие девелоперы - ПИК, ГК "Точно", "Группа ЛСР", "Брусника", A101, ГК "Гранель", Level Group, а также застройщики Ingrad, Plus Development, "Неометрия", "Сетьстрой девелопмент" и "Петербургская недвижимость", - сказали в компании. Сейчас в разделе уже есть 55 тысяч квартир в 261 жилом комплексе, общая площадь превышает 3,5 миллиона квадратных метров. География актуальных предложений охватывает 137 городов. Расположение новостройки, срок сдачи объекта в эксплуатацию, комнатность, площадь, цену и другие параметры можно узнать в карточке товаров. Пользователи могут в один клик связаться с застройщиком по телефону - например, чтобы получить детальную информацию или записаться на просмотр. "В первые дни после тестового запуска мы увидели большой интерес к разделу как со стороны потребителей, так и представителей девелоперского сообщества. Мы предлагаем рынку новостроек востребованный и удобный формат и рассчитываем стать значимым каналом продаж для наших партнеров", - отметил директор по развитию бизнеса направления "Новостройки" Денис Петрушевский. Ранее в августе маркетплейс Wildberries запустил продажу квартир в новостройках в тестовом режиме. Первым партнером стала группа "Самолет".
бизнес, недвижимость, wildberries, пик, группа лср
Бизнес, Недвижимость, Wildberries, ПИК, группа ЛСР
07:16 25.08.2025
 
На Wildberries появились еще 12 застройщиков

Еще 12 застройщиков появились на Wildberries

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Еще 12 застройщиков появились на Wildberries, их квартиры отображаются в разделе "Новостройки" - среди партнеров ПИК, "Брусника", Level Group, ЛСР и другие, рассказали РИА Новости в объединенной компании Wildberries&Russ.
"К витрине новостроек на Wildberries присоединились еще 12 застройщиков. К разделу "Новостройки" на Wildberries, который был недавно запущен в режиме тестирования, присоединились сразу несколько партнеров. Это крупнейшие девелоперы - ПИК, ГК "Точно", "Группа ЛСР", "Брусника", A101, ГК "Гранель", Level Group, а также застройщики Ingrad, Plus Development, "Неометрия", "Сетьстрой девелопмент" и "Петербургская недвижимость", - сказали в компании.
Сейчас в разделе уже есть 55 тысяч квартир в 261 жилом комплексе, общая площадь превышает 3,5 миллиона квадратных метров. География актуальных предложений охватывает 137 городов.
Расположение новостройки, срок сдачи объекта в эксплуатацию, комнатность, площадь, цену и другие параметры можно узнать в карточке товаров. Пользователи могут в один клик связаться с застройщиком по телефону - например, чтобы получить детальную информацию или записаться на просмотр.
"В первые дни после тестового запуска мы увидели большой интерес к разделу как со стороны потребителей, так и представителей девелоперского сообщества. Мы предлагаем рынку новостроек востребованный и удобный формат и рассчитываем стать значимым каналом продаж для наших партнеров", - отметил директор по развитию бизнеса направления "Новостройки" Денис Петрушевский.
Ранее в августе маркетплейс Wildberries запустил продажу квартир в новостройках в тестовом режиме. Первым партнером стала группа "Самолет".
 
