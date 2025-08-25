https://1prime.ru/20250825/yuan-861198169.html

Юань открыл торги 25 августа ростом

экономика

юань

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Курс рубля в начале новой недели символически снижается к юаню: курс китайской валюты повышается до 11,26 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск растет на 1 копейку по отношению к предыдущему закрытию, до 11,26 рубля.

