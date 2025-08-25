Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня к рублю в первые часы торгов понедельника растет - 25.08.2025
Курс юаня к рублю в первые часы торгов понедельника растет
Курс юаня к рублю в первые часы торгов понедельника демонстрирует незначительный рост, следует из данных Московской биржи. | 25.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов понедельника демонстрирует незначительный рост, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.49 мск растет на 1 копейку, до 11,26 рубля. "На предстоящей неделе рынок должен пройти через период налоговых выплат, что обещает определенную поддержку рублю. И хотя существенного роста предложения иностранной валюты мы не ждем (нефтегазовые сборы составят около 0,5 триллиона рублей, после примерно 0,8 триллиона в июле), курс рубля в первой половине недели может стабилизироваться в середине нашего целевого диапазона 11-11,5 рубля за юань", - комментирует Денис Попов из ПСБ. При этом эксперт допускает, что к концу недели курс сместится в верхнюю часть целевого диапазона. По паре явно прослеживается восходящий тренд, если сегодня рубль отвоюет часть утраченных позиций, то будет нарисован "восходящий канал", отмечает Алексей Антонов из "Алор брокер".
Экономика, Рынок, Торги, Алексей Антонов, ПСБ
11:55 25.08.2025 (обновлено: 11:56 25.08.2025)
 
Курс юаня к рублю в первые часы торгов понедельника растет

Курс юаня к рублю в начале торгов понедельника незначительно растет

© РИА Новости . Антон Денисов
Московская биржа
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов понедельника демонстрирует незначительный рост, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.49 мск растет на 1 копейку, до 11,26 рубля.
"На предстоящей неделе рынок должен пройти через период налоговых выплат, что обещает определенную поддержку рублю. И хотя существенного роста предложения иностранной валюты мы не ждем (нефтегазовые сборы составят около 0,5 триллиона рублей, после примерно 0,8 триллиона в июле), курс рубля в первой половине недели может стабилизироваться в середине нашего целевого диапазона 11-11,5 рубля за юань", - комментирует Денис Попов из ПСБ.
При этом эксперт допускает, что к концу недели курс сместится в верхнюю часть целевого диапазона.
По паре явно прослеживается восходящий тренд, если сегодня рубль отвоюет часть утраченных позиций, то будет нарисован "восходящий канал", отмечает Алексей Антонов из "Алор брокер".
