Курс юаня к рублю в первые часы торгов понедельника растет
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов понедельника демонстрирует незначительный рост, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.49 мск растет на 1 копейку, до 11,26 рубля. "На предстоящей неделе рынок должен пройти через период налоговых выплат, что обещает определенную поддержку рублю. И хотя существенного роста предложения иностранной валюты мы не ждем (нефтегазовые сборы составят около 0,5 триллиона рублей, после примерно 0,8 триллиона в июле), курс рубля в первой половине недели может стабилизироваться в середине нашего целевого диапазона 11-11,5 рубля за юань", - комментирует Денис Попов из ПСБ. При этом эксперт допускает, что к концу недели курс сместится в верхнюю часть целевого диапазона. По паре явно прослеживается восходящий тренд, если сегодня рубль отвоюет часть утраченных позиций, то будет нарисован "восходящий канал", отмечает Алексей Антонов из "Алор брокер".
