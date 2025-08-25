Захарова призвала участников саммита на Аляске развивать его достижения

https://1prime.ru/20250825/zakharova-861216665.html

Сейчас участники саммита на Аляске должны развивать его успехи и достижения, чем и занимается российская сторона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария | 25.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Сейчас участники саммита на Аляске должны развивать его успехи и достижения, чем и занимается российская сторона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мне кажется, что все должны сейчас развивать те успехи, те достижения, которые были продемонстрированы на Аляске, вот на это сейчас все должно быть сконцентрировано, чем, наверно, и занимается российская сторона", - сказала Захарова, отвечая на вопрос какие шаги должны быть для быстрого урегулирования конфликта после саммита на Аляске.

