МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Сейчас участники саммита на Аляске должны развивать его успехи и достижения, чем и занимается российская сторона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мне кажется, что все должны сейчас развивать те успехи, те достижения, которые были продемонстрированы на Аляске, вот на это сейчас все должно быть сконцентрировано, чем, наверно, и занимается российская сторона", - сказала Захарова, отвечая на вопрос какие шаги должны быть для быстрого урегулирования конфликта после саммита на Аляске.
16:03 25.08.2025
 
Захарова призвала участников саммита на Аляске развивать его достижения

© РИА Новости . Григорий Сысоев | М. Захарова на форуме "Территория смыслов" в Подмосковье
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Сейчас участники саммита на Аляске должны развивать его успехи и достижения, чем и занимается российская сторона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мне кажется, что все должны сейчас развивать те успехи, те достижения, которые были продемонстрированы на Аляске, вот на это сейчас все должно быть сконцентрировано, чем, наверно, и занимается российская сторона", - сказала Захарова, отвечая на вопрос какие шаги должны быть для быстрого урегулирования конфликта после саммита на Аляске.
Заголовок открываемого материала