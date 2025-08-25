https://1prime.ru/20250825/zaluzhnyy-861200296.html

СМИ: Залужный отказался присоединиться к политический команде Зеленского

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный отказался официально присоединиться к политической команде Владимира Зеленского, но обещал публично не критиковать Зеленского и не преподносить его администрации неприятных сюрпризов, пишет британская газета Guardian со ссылкой на источники. Как пишет издание со ссылкой на источник, глава офиса Зеленского Андрей Ермак часто приезжал к Залужному в посольство, на встрече в ноябре прошлого года Ермак предложил ему официально присоединиться к политической команде Зеленского, "чтобы представить единый фронт перед будущими выборами". "Залужный отказался... Он пообещал Ермаку, что не будет публично критиковать Зеленского, пока продолжается (конфликт - ред.)... а также заверил, что не будет преподносить администрации (Зеленского - ред.) никаких неприятных сюрпризов", - сообщил источник. По данным издания, Залужный заявил Ермаку, что, если он решит пойти в политику, он услышите об этом сначала от него лично. Как отмечает Guardian, Залужный не раскрывает свои планы даже в частном порядке с близкими соратниками, но многие полагают, что он просто выжидает, прежде чем вступить в борьбу. "Он выбрал самую умную тактику ... Окончательное решение он примет лишь в последний момент, непосредственно перед выборами", - сказал украинский политолог Владимир Фесенко. По данным издания, осторожность Залужного начала раздражать некоторых оппонентов Зеленского в Киеве, которые считают, что нынешний украинский посол в Британии - лучший шанс на политические перемены. Один из источников, знакомый с Залужным, сказал, что тот слишком опасается внутренней дестабилизации, чтобы начинать политическую кампанию против Зеленского. "Я не верю в борьбу двух "З", это было бы катастрофой для страны, и я не думаю, что он к этому готов. Поэтому, думаю, он выдвинет свою кандидатуру только в том случае, если удастся убедить Зеленского уйти в отставку", - сказал источник. Ранее украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на источники в офисе, сообщила, что офис Владимира Зеленского пытается убедить экс-главкома ВСУ Валерия Залужного не принимать участия в выборах, расценивая его как конкурента.

