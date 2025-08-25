https://1prime.ru/20250825/zayavki-861227372.html

Источник: "Яндекс" соберет заявки на биржевые облигации 4 сентября

Источник: "Яндекс" соберет заявки на биржевые облигации 4 сентября - 25.08.2025, ПРАЙМ

Источник: "Яндекс" соберет заявки на биржевые облигации 4 сентября

МКПАО "Яндекс" планирует 4 сентября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом не менее 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в... | 25.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-25T18:30+0300

2025-08-25T18:30+0300

2025-08-25T18:30+0300

экономика

рынок

бизнес

россия

яндекс

https://cdnn.1prime.ru/img/83090/54/830905449_0:107:3263:1942_1920x0_80_0_0_3fb017df7523411186b99a1141afed20.jpg

МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. МКПАО "Яндекс" планирует 4 сентября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом не менее 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир по доходности и планируемый срок обращения будут определены позднее. Компания предложит инвесторам биржевые облигации серии 001Р-02 с ежемесячными купонами. Техническая часть размещения предварительно ожидается 9 сентября. Агент по размещению - АО "Старт капитал".

https://1prime.ru/20250804/yandeks-860296624.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, бизнес, россия, яндекс