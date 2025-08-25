Источник: "Яндекс" соберет заявки на биржевые облигации 4 сентября

https://1prime.ru/20250825/zayavki-861227372.html
МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. МКПАО "Яндекс" планирует 4 сентября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом не менее 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир по доходности и планируемый срок обращения будут определены позднее. Компания предложит инвесторам биржевые облигации серии 001Р-02 с ежемесячными купонами. Техническая часть размещения предварительно ожидается 9 сентября. Агент по размещению - АО "Старт капитал".
