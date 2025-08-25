Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Источник: "Яндекс" соберет заявки на биржевые облигации 4 сентября - 25.08.2025, ПРАЙМ
Источник: "Яндекс" соберет заявки на биржевые облигации 4 сентября
Источник: "Яндекс" соберет заявки на биржевые облигации 4 сентября
2025-08-25T18:30+0300
2025-08-25T18:30+0300
МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. МКПАО "Яндекс" планирует 4 сентября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом не менее 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир по доходности и планируемый срок обращения будут определены позднее. Компания предложит инвесторам биржевые облигации серии 001Р-02 с ежемесячными купонами. Техническая часть размещения предварительно ожидается 9 сентября. Агент по размещению - АО "Старт капитал".
2025
1920
1920
true
18:30 25.08.2025
 
МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. МКПАО "Яндекс" планирует 4 сентября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом не менее 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ориентир по доходности и планируемый срок обращения будут определены позднее.
Компания предложит инвесторам биржевые облигации серии 001Р-02 с ежемесячными купонами. Техническая часть размещения предварительно ожидается 9 сентября. Агент по размещению - АО "Старт капитал".
Логотип компании Яндекс - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
Совет директоров "Яндекса" рекомендовал выплатить дивиденды за I полугодие
4 августа, 13:40
 
