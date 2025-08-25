https://1prime.ru/20250825/zelenskij-861190561.html
Зеленский пытается переложить вину за кризис на Россию, пишут СМИ
2025-08-25T07:07+0300
2025-08-25T07:07+0300
2025-08-25T07:07+0300
ПЕКИН, 25 авг - ПРАЙМ. Процесс мирного урегулирования украинского кризиса снова затормозился, Владимир Зеленский пытается переложить вину за это на Москву, пишет китайская газета China Daily.
Авторы статьи, посвященной урегулированию украинского кризиса, полагают, что после встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина 15 августа мирный процесс под руководством Соединенных Штатов не смог продвинуться дальше, несмотря на проведение многосторонних встреч с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме.
"Неудивительно, что Зеленский, который не осмеливается критиковать ни США, ни европейские страны, попытался переложить вину на Россию", - говорится в публикации.
По мнению авторов статьи, Зеленскому следует напомнить, что до того, как Москва и Киев смогут достичь соглашения по ключевым вопросам, "любая встреча между ним и Путиным вряд ли даст желаемый результат".
В публикации отмечается, что для сближения позиций сторон конфликта предстоит еще многое сделать.
Путин и Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
