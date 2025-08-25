https://1prime.ru/20250825/zelenskiy-861203613.html

Экс-главарь "Правого сектора"* пригрозил Зеленскому смертью

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Бывший главарь одесского филиала террористической организации "Правый сектор"* Сергей Стерненко угрожает Владимиру Зеленскому смертью за сдачу подконтрольных ВСУ территорий на Донбассе. В интервью британскому изданию Times Стерненко заявил, что если бы Зеленский отказался от каких-либо территорий, остающихся под контролем ВСУ, он стал бы трупом - "в прямом смысле и в политическом". Стерненко с 2014 по 2017 годы возглавлял одесский филиал "Правого сектора"*, был фигурантом уголовных дел на Украине - его обвиняли в похищении человека и убийстве.* Запрещенная в России террористическая организация

