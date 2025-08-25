Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-главарь "Правого сектора"* пригрозил Зеленскому смертью - 25.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250825/zelenskiy-861203613.html
Экс-главарь "Правого сектора"* пригрозил Зеленскому смертью
Экс-главарь "Правого сектора"* пригрозил Зеленскому смертью - 25.08.2025, ПРАЙМ
Экс-главарь "Правого сектора"* пригрозил Зеленскому смертью
Бывший главарь одесского филиала террористической организации "Правый сектор"* Сергей Стерненко угрожает Владимиру Зеленскому смертью за сдачу подконтрольных... | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T12:00+0300
2025-08-25T12:00+0300
политика
общество
донбасс
украина
владимир зеленский
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Бывший главарь одесского филиала террористической организации "Правый сектор"* Сергей Стерненко угрожает Владимиру Зеленскому смертью за сдачу подконтрольных ВСУ территорий на Донбассе. В интервью британскому изданию Times Стерненко заявил, что если бы Зеленский отказался от каких-либо территорий, остающихся под контролем ВСУ, он стал бы трупом - "в прямом смысле и в политическом". Стерненко с 2014 по 2017 годы возглавлял одесский филиал "Правого сектора"*, был фигурантом уголовных дел на Украине - его обвиняли в похищении человека и убийстве.* Запрещенная в России террористическая организация
https://1prime.ru/20250825/zelenskiy-861189432.html
донбасс
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_29bd4d89a6f2f2a1d893bf12f20c82bb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , донбасс, украина, владимир зеленский, всу
Политика, Общество , ДОНБАСС, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ВСУ
12:00 25.08.2025
 
Экс-главарь "Правого сектора"* пригрозил Зеленскому смертью

Экс-глава "Правого сектора"* пригрозил Зеленскому смертью через британскую Times

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Бывший главарь одесского филиала террористической организации "Правый сектор"* Сергей Стерненко угрожает Владимиру Зеленскому смертью за сдачу подконтрольных ВСУ территорий на Донбассе.
В интервью британскому изданию Times Стерненко заявил, что если бы Зеленский отказался от каких-либо территорий, остающихся под контролем ВСУ, он стал бы трупом - "в прямом смысле и в политическом".
Стерненко с 2014 по 2017 годы возглавлял одесский филиал "Правого сектора"*, был фигурантом уголовных дел на Украине - его обвиняли в похищении человека и убийстве.
* Запрещенная в России террористическая организация
Встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
На Западе рассказали, что будет с Украиной и Зеленским за срыв переговоров
03:07
 
ПолитикаОбществоДОНБАССУКРАИНАВладимир ЗеленскийВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала