Экс-главарь "Правого сектора"* пригрозил Зеленскому смертью
Экс-главарь "Правого сектора"* пригрозил Зеленскому смертью - 25.08.2025, ПРАЙМ
Экс-главарь "Правого сектора"* пригрозил Зеленскому смертью
25.08.2025
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Бывший главарь одесского филиала террористической организации "Правый сектор"* Сергей Стерненко угрожает Владимиру Зеленскому смертью за сдачу подконтрольных ВСУ территорий на Донбассе. В интервью британскому изданию Times Стерненко заявил, что если бы Зеленский отказался от каких-либо территорий, остающихся под контролем ВСУ, он стал бы трупом - "в прямом смысле и в политическом". Стерненко с 2014 по 2017 годы возглавлял одесский филиал "Правого сектора"*, был фигурантом уголовных дел на Украине - его обвиняли в похищении человека и убийстве.* Запрещенная в России террористическая организация
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Бывший главарь одесского филиала террористической организации "Правый сектор"* Сергей Стерненко угрожает Владимиру Зеленскому смертью за сдачу подконтрольных ВСУ территорий на Донбассе.
В интервью британскому изданию Times Стерненко заявил, что если бы Зеленский отказался от каких-либо территорий, остающихся под контролем ВСУ, он стал бы трупом - "в прямом смысле и в политическом".
Стерненко с 2014 по 2017 годы возглавлял одесский филиал "Правого сектора"*, был фигурантом уголовных дел на Украине - его обвиняли в похищении человека и убийстве.
* Запрещенная в России террористическая организация
