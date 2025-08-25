https://1prime.ru/20250825/zelenskiy-861211560.html

Зеленский намерен обсудить с Келлогом подготовку к встрече с Путиным

МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что в понедельник планирует обсудить со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Украине Китом Келлогом подготовку к возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным, хотя Москва заявляла, что для такой встречи должна быть президентская повестка. "Сегодня будет встреча с Келлогом в продолжение этой тематики, в развитие подготовки касаемо возможности будущих встреч с российской стороной", - ответил Зеленский на брифинге, отвечая на вопрос, будет ли он говорить с Келлогом о деталях организации возможной встречи с российским лидером. Его транслировал украинский телеканал "Общественное". По словам Зеленского, накануне состоялся контакт главы его офиса Андрея Ермака с госсекретарем США Марко Рубио, а в конце недели запланирована встреча команд Украины и США.

