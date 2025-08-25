Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Умер от травм". В Раде обвинили Зеленского в смерти детского тренера - 25.08.2025
"Умер от травм". В Раде обвинили Зеленского в смерти детского тренера
"Умер от травм". В Раде обвинили Зеленского в смерти детского тренера - 25.08.2025, ПРАЙМ
"Умер от травм". В Раде обвинили Зеленского в смерти детского тренера
В День независимости Украины сторонники режима Владимира Зеленского нанесли детскому тренеру серьезные травмы головы, от которых тот скончался, написал в... | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T20:59+0300
2025-08-25T21:04+0300
МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. В День независимости Украины сторонники режима Владимира Зеленского нанесли детскому тренеру серьезные травмы головы, от которых тот скончался, написал в социальной сети Х депутат Верховной Рады Артем Дмитрук. "Зеленский убил детского тренера. В "День независимости" его люди вытащили Женю из автобуса, жестоко избили, и он умер от множественных травм головы!", - сообщил нардеп.По информации украинского издания "Страна.ua", сотрудник одного из военкоматов в Днепропетровске сегодня, 25 августа, открыл стрельбу по убегавшему гражданину, но тот сумел скрыться. В Сети широко распространены видео, на которых видно, как представители украинских военкоматов применяют силовую мобилизацию в ВСУ, заталкивая мужчин в микроавтобусы и при этом часто прибегая к силе и побоям.
1920
1920
true
20:59 25.08.2025 (обновлено: 21:04 25.08.2025)
 
"Умер от травм". В Раде обвинили Зеленского в смерти детского тренера

Дмитрук: в День независимости люди Зеленского убили детского тренера

Киев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Artem Zhukov
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. В День независимости Украины сторонники режима Владимира Зеленского нанесли детскому тренеру серьезные травмы головы, от которых тот скончался, написал в социальной сети Х депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.
"Зеленский убил детского тренера. В "День независимости" его люди вытащили Женю из автобуса, жестоко избили, и он умер от множественных травм головы!", - сообщил нардеп.
По информации украинского издания "Страна.ua", сотрудник одного из военкоматов в Днепропетровске сегодня, 25 августа, открыл стрельбу по убегавшему гражданину, но тот сумел скрыться.
В Сети широко распространены видео, на которых видно, как представители украинских военкоматов применяют силовую мобилизацию в ВСУ, заталкивая мужчин в микроавтобусы и при этом часто прибегая к силе и побоям.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2025
ВСУ применили оружие против взбунтовавшихся у военкомата жителей села
3 августа, 17:51
 
ПроисшествияУКРАИНАВладимир ЗеленскийТЦКвоенкоматубийствоДнепропетровскРадаВСУ
 
 
