"Умер от травм". В Раде обвинили Зеленского в смерти детского тренера

"Умер от травм". В Раде обвинили Зеленского в смерти детского тренера - 25.08.2025

"Умер от травм". В Раде обвинили Зеленского в смерти детского тренера

В День независимости Украины сторонники режима Владимира Зеленского нанесли детскому тренеру серьезные травмы головы, от которых тот скончался, написал в... | 25.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. В День независимости Украины сторонники режима Владимира Зеленского нанесли детскому тренеру серьезные травмы головы, от которых тот скончался, написал в социальной сети Х депутат Верховной Рады Артем Дмитрук. "Зеленский убил детского тренера. В "День независимости" его люди вытащили Женю из автобуса, жестоко избили, и он умер от множественных травм головы!", - сообщил нардеп.По информации украинского издания "Страна.ua", сотрудник одного из военкоматов в Днепропетровске сегодня, 25 августа, открыл стрельбу по убегавшему гражданину, но тот сумел скрыться. В Сети широко распространены видео, на которых видно, как представители украинских военкоматов применяют силовую мобилизацию в ВСУ, заталкивая мужчин в микроавтобусы и при этом часто прибегая к силе и побоям.

2025

