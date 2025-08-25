https://1prime.ru/20250825/zelenskiy-861231955.html
"Умер от травм". В Раде обвинили Зеленского в смерти детского тренера
"Умер от травм". В Раде обвинили Зеленского в смерти детского тренера - 25.08.2025, ПРАЙМ
"Умер от травм". В Раде обвинили Зеленского в смерти детского тренера
В День независимости Украины сторонники режима Владимира Зеленского нанесли детскому тренеру серьезные травмы головы, от которых тот скончался, написал в... | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T20:59+0300
2025-08-25T20:59+0300
2025-08-25T21:04+0300
происшествия
украина
владимир зеленский
тцк
военкомат
убийство
днепропетровск
рада
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/63/841246345_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_ee6231f35ff659c2bbda5a0b5442235d.jpg
МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. В День независимости Украины сторонники режима Владимира Зеленского нанесли детскому тренеру серьезные травмы головы, от которых тот скончался, написал в социальной сети Х депутат Верховной Рады Артем Дмитрук. "Зеленский убил детского тренера. В "День независимости" его люди вытащили Женю из автобуса, жестоко избили, и он умер от множественных травм головы!", - сообщил нардеп.По информации украинского издания "Страна.ua", сотрудник одного из военкоматов в Днепропетровске сегодня, 25 августа, открыл стрельбу по убегавшему гражданину, но тот сумел скрыться. В Сети широко распространены видео, на которых видно, как представители украинских военкоматов применяют силовую мобилизацию в ВСУ, заталкивая мужчин в микроавтобусы и при этом часто прибегая к силе и побоям.
https://1prime.ru/20250803/vsu-860267497.html
украина
днепропетровск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/63/841246345_300:0:2100:1350_1920x0_80_0_0_b2770967bb3a420e8f288ec697a5b2ff.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский, тцк, военкомат, убийство, днепропетровск, рада, всу
Происшествия, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ТЦК, военкомат, убийство, Днепропетровск, Рада, ВСУ
"Умер от травм". В Раде обвинили Зеленского в смерти детского тренера
Дмитрук: в День независимости люди Зеленского убили детского тренера