Зеленский выпрашивал миллиард долларов на закупку оружия у США

Зеленский стал выпрашивать у Норвегии миллиард долларов на закупку оружия у США
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции в Киеве с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре стал выпрашивать 1 миллиард долларов в месяц на закупку оружия у США по программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).
"Норвегия присоединилась к программе PURL (предусматривающей быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран-участниц НАТО - ред.), которая позволяет покупать оружие в США. Наша цель - обеспечить траты в рамках этой программы на сумму не менее миллиарда долларов ежемесячно", - сказал Зеленский.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия Украине, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германией вдвое большего числа систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие страны уже отказались от участия в инициативе.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.