https://1prime.ru/20250825/zelenskiy-861232788.html

Зеленский выпрашивал миллиард долларов на закупку оружия у США

Зеленский выпрашивал миллиард долларов на закупку оружия у США - 25.08.2025, ПРАЙМ

Зеленский выпрашивал миллиард долларов на закупку оружия у США

Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции в Киеве с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре стал выпрашивать 1 миллиард долларов в месяц... | 25.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-25T21:17+0300

2025-08-25T21:17+0300

2025-08-25T21:17+0300

сша

украина

киев

владимир зеленский

сергей лавров

дональд трамп

нато

ес

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84022/86/840228634_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_cc2a80cca8dd193a82835132034289cf.jpg

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции в Киеве с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре стал выпрашивать 1 миллиард долларов в месяц на закупку оружия у США по программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List). "Норвегия присоединилась к программе PURL (предусматривающей быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран-участниц НАТО - ред.), которая позволяет покупать оружие в США. Наша цель - обеспечить траты в рамках этой программы на сумму не менее миллиарда долларов ежемесячно", - сказал Зеленский. Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия Украине, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германией вдвое большего числа систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие страны уже отказались от участия в инициативе. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://1prime.ru/20250825/zelenskiy-861222845.html

сша

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина, киев, владимир зеленский, сергей лавров, дональд трамп, нато, ес, мид рф