"Будет разрушена": в Германии раскрыли, что совершил Зеленский от отчаяния
"Будет разрушена": в Германии раскрыли, что совершил Зеленский от отчаяния - 25.08.2025, ПРАЙМ
"Будет разрушена": в Германии раскрыли, что совершил Зеленский от отчаяния
Киевский режим решился атаковать АЭС в Курской области от безысходности, пишет немецкое издание Junge Welt. | 25.08.2025
2025-08-25T23:20+0300
2025-08-25T23:20+0300
2025-08-25T23:39+0300
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Киевский режим решился атаковать АЭС в Курской области от безысходности, пишет немецкое издание Junge Welt."Однако нападение на атомную электростанцию отражает растущее отчаяние украинских националистов. Они явно хотят нанести как можно больше вреда, прежде чем их собственная судьба будет разрушена", — отмечается в материале.Издание также подчеркивает, что европейские лидеры, которые оказывают поддержку Украине, только продлевают страдания ее народа и затягивают конфликт.В воскресенье пресс-служба Курской АЭС объявила, что ПВО сбила украинский беспилотник возле атомной электростанции. При падении аппарат сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор, уточнила пресс-служба. На станции отметили, что локальное возгорание потушено, после чего третий блок оказался разгружен на 50 процентов, пострадавших нет. Пресс-служба подчеркнула, что радиационный фон на промышленной площадке Курской АЭС и прилегающей территории не изменился и соответствует естественным природным значениям.
