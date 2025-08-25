https://1prime.ru/20250825/zelenskiy-861236975.html

"Будет разрушена": в Германии раскрыли, что совершил Зеленский от отчаяния

"Будет разрушена": в Германии раскрыли, что совершил Зеленский от отчаяния - 25.08.2025, ПРАЙМ

"Будет разрушена": в Германии раскрыли, что совершил Зеленский от отчаяния

Киевский режим решился атаковать АЭС в Курской области от безысходности, пишет немецкое издание Junge Welt. | 25.08.2025

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Киевский режим решился атаковать АЭС в Курской области от безысходности, пишет немецкое издание Junge Welt."Однако нападение на атомную электростанцию ​​отражает растущее отчаяние украинских националистов. Они явно хотят нанести как можно больше вреда, прежде чем их собственная судьба будет разрушена", — отмечается в материале.Издание также подчеркивает, что европейские лидеры, которые оказывают поддержку Украине, только продлевают страдания ее народа и затягивают конфликт.В воскресенье пресс-служба Курской АЭС объявила, что ПВО сбила украинский беспилотник возле атомной электростанции. При падении аппарат сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор, уточнила пресс-служба. На станции отметили, что локальное возгорание потушено, после чего третий блок оказался разгружен на 50 процентов, пострадавших нет. Пресс-служба подчеркнула, что радиационный фон на промышленной площадке Курской АЭС и прилегающей территории не изменился и соответствует естественным природным значениям.

