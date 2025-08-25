Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Будет разрушена": в Германии раскрыли, что совершил Зеленский от отчаяния - 25.08.2025, ПРАЙМ
"Будет разрушена": в Германии раскрыли, что совершил Зеленский от отчаяния
Киевский режим решился атаковать АЭС в Курской области от безысходности, пишет немецкое издание Junge Welt. | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T23:20+0300
2025-08-25T23:39+0300
23:20 25.08.2025 (обновлено: 23:39 25.08.2025)
 
"Будет разрушена": в Германии раскрыли, что совершил Зеленский от отчаяния

JW: Киев решился на атаку Курской АЭС от отчаяния

© Фото : MSC/Daniel KopatschВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : MSC/Daniel Kopatsch
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Киевский режим решился атаковать АЭС в Курской области от безысходности, пишет немецкое издание Junge Welt.
"Однако нападение на атомную электростанцию ​​отражает растущее отчаяние украинских националистов. Они явно хотят нанести как можно больше вреда, прежде чем их собственная судьба будет разрушена", — отмечается в материале.
Издание также подчеркивает, что европейские лидеры, которые оказывают поддержку Украине, только продлевают страдания ее народа и затягивают конфликт.
В воскресенье пресс-служба Курской АЭС объявила, что ПВО сбила украинский беспилотник возле атомной электростанции. При падении аппарат сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор, уточнила пресс-служба. На станции отметили, что локальное возгорание потушено, после чего третий блок оказался разгружен на 50 процентов, пострадавших нет. Пресс-служба подчеркнула, что радиационный фон на промышленной площадке Курской АЭС и прилегающей территории не изменился и соответствует естественным природным значениям.
"Сумасшедший клоун": украинцев предупредили о катастрофе из-за Зеленского
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
