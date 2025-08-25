Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Идет ва-банк": в Киеве разоблачили страшный план Зеленского - 25.08.2025
"Идет ва-банк": в Киеве разоблачили страшный план Зеленского
"Идет ва-банк": в Киеве разоблачили страшный план Зеленского - 25.08.2025, ПРАЙМ
"Идет ва-банк": в Киеве разоблачили страшный план Зеленского
Владимир Зеленский жертвует своей страной ради собственных амбиций, отказываясь идти на компромиссы с целью урегулировать конфликт на Украине, заявил... | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T23:52+0300
2025-08-25T23:52+0300
украина
киев
сша
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский жертвует своей страной ради собственных амбиций, отказываясь идти на компромиссы с целью урегулировать конфликт на Украине, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале."Почему Зеленский стал таким бескомпромиссным? Он чётко понимает ситуацию, что терпение Трампа на исходе &lt;…&gt; Поэтому он сейчас идёт ва-банк и говорит Трампу: "А я тебе отказываю", чтобы сейчас любой ультиматум со стороны Трампа выглядел исключительно как давление из-за патриотической позиции Зеленского. Вот или вы надавите на Россию, или пусть Украина погибнет. Вот его простая логика поведения. Он готов сейчас принести Украину в жертву", — отметил он.Политик подчеркнул, что Зеленский своими выходками может добиться только полного краха Украины или подписания мира уже без него.В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме главу киевского режима и лидеров стран ЕС. Зеленский после переговоров заявил, что вопрос территорий будет решаться между Москвой и Киевом, но точной даты встречи нет.В пятницу глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что встреча Владимира Путина и Зеленского не запланирована, но российский лидер готов с ним встретиться, когда будет готова повестка дня для саммита.
украина
киев
сша
украина, киев, сша, владимир зеленский, дональд трамп
УКРАИНА, Киев, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
23:52 25.08.2025
 
"Идет ва-банк": в Киеве разоблачили страшный план Зеленского

Дубинский: Зеленский будет готов пожертвовать Украиной ради продолжения конфликта

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский жертвует своей страной ради собственных амбиций, отказываясь идти на компромиссы с целью урегулировать конфликт на Украине, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.
"Почему Зеленский стал таким бескомпромиссным? Он чётко понимает ситуацию, что терпение Трампа на исходе <…> Поэтому он сейчас идёт ва-банк и говорит Трампу: "А я тебе отказываю", чтобы сейчас любой ультиматум со стороны Трампа выглядел исключительно как давление из-за патриотической позиции Зеленского. Вот или вы надавите на Россию, или пусть Украина погибнет. Вот его простая логика поведения. Он готов сейчас принести Украину в жертву", — отметил он.
Политик подчеркнул, что Зеленский своими выходками может добиться только полного краха Украины или подписания мира уже без него.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме главу киевского режима и лидеров стран ЕС. Зеленский после переговоров заявил, что вопрос территорий будет решаться между Москвой и Киевом, но точной даты встречи нет.
В пятницу глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что встреча Владимира Путина и Зеленского не запланирована, но российский лидер готов с ним встретиться, когда будет готова повестка дня для саммита.
УКРАИНАКиевСШАВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
