"Идет ва-банк": в Киеве разоблачили страшный план Зеленского

2025-08-25T23:52+0300

2025-08-25T23:52+0300

2025-08-25T23:52+0300

украина

киев

сша

владимир зеленский

дональд трамп

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский жертвует своей страной ради собственных амбиций, отказываясь идти на компромиссы с целью урегулировать конфликт на Украине, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале."Почему Зеленский стал таким бескомпромиссным? Он чётко понимает ситуацию, что терпение Трампа на исходе <…> Поэтому он сейчас идёт ва-банк и говорит Трампу: "А я тебе отказываю", чтобы сейчас любой ультиматум со стороны Трампа выглядел исключительно как давление из-за патриотической позиции Зеленского. Вот или вы надавите на Россию, или пусть Украина погибнет. Вот его простая логика поведения. Он готов сейчас принести Украину в жертву", — отметил он.Политик подчеркнул, что Зеленский своими выходками может добиться только полного краха Украины или подписания мира уже без него.В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме главу киевского режима и лидеров стран ЕС. Зеленский после переговоров заявил, что вопрос территорий будет решаться между Москвой и Киевом, но точной даты встречи нет.В пятницу глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что встреча Владимира Путина и Зеленского не запланирована, но российский лидер готов с ним встретиться, когда будет готова повестка дня для саммита.

