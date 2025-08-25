Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Он знает". На Западе раскрыли, почему Зеленский не может заключить мир
Политика
"Он знает". На Западе раскрыли, почему Зеленский не может заключить мир
МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Владимир Зеленский не может достигнуть мирного соглашения с Россией, поскольку опасается, что после этого неонацистские силы могут покушаться на его жизнь, сообщил в социальной сети Х журналист Томас Фази. "Одна из причин, по которой Зеленский не может подписать мирное соглашение — потому что он знает, что поддерживаемые Западом неонацисты (местный эквивалент ИГИЛ*) будут стремиться убить его", - отметил журналист.В публикации немецкого издания Junge Welt утверждается, что киевский режим находится на грани коллапса и, оказавшись в безвыходной ситуации, принял решение об атаке на АЭС в Курской области. До этого сообщалось, что во время совместной пресс-конференции в Киеве с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере Зеленский запросил у США финансирование в размере миллиарда долларов ежемесячно на закупку вооружений по программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).* Запрещенная в России террористическая организация
1920
1920
true
23:56 25.08.2025 (обновлено: 00:00 26.08.2025)
 
"Он знает". На Западе раскрыли, почему Зеленский не может заключить мир

Журналист Фази: Зеленский знает, что за заключение мира его убьют неонацисты

МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Владимир Зеленский не может достигнуть мирного соглашения с Россией, поскольку опасается, что после этого неонацистские силы могут покушаться на его жизнь, сообщил в социальной сети Х журналист Томас Фази.
"Одна из причин, по которой Зеленский не может подписать мирное соглашение — потому что он знает, что поддерживаемые Западом неонацисты (местный эквивалент ИГИЛ*) будут стремиться убить его", - отметил журналист.
В публикации немецкого издания Junge Welt утверждается, что киевский режим находится на грани коллапса и, оказавшись в безвыходной ситуации, принял решение об атаке на АЭС в Курской области.
До этого сообщалось, что во время совместной пресс-конференции в Киеве с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере Зеленский запросил у США финансирование в размере миллиарда долларов ежемесячно на закупку вооружений по программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).
* Запрещенная в России террористическая организация
"Будет разрушена": в Германии раскрыли, что совершил Зеленский от отчаяния
