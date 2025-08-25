https://1prime.ru/20250825/zelenskiy-861237516.html

"Он знает". На Западе раскрыли, почему Зеленский не может заключить мир

Владимир Зеленский не может достигнуть мирного соглашения с Россией, поскольку опасается, что после этого неонацистские силы могут покушаться на его жизнь,... | 26.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-25T23:56+0300

политика

владимир зеленский

конфликт на украине

мирное соглашение

россия

запад

киев

МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Владимир Зеленский не может достигнуть мирного соглашения с Россией, поскольку опасается, что после этого неонацистские силы могут покушаться на его жизнь, сообщил в социальной сети Х журналист Томас Фази. "Одна из причин, по которой Зеленский не может подписать мирное соглашение — потому что он знает, что поддерживаемые Западом неонацисты (местный эквивалент ИГИЛ*) будут стремиться убить его", - отметил журналист.В публикации немецкого издания Junge Welt утверждается, что киевский режим находится на грани коллапса и, оказавшись в безвыходной ситуации, принял решение об атаке на АЭС в Курской области. До этого сообщалось, что во время совместной пресс-конференции в Киеве с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере Зеленский запросил у США финансирование в размере миллиарда долларов ежемесячно на закупку вооружений по программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).* Запрещенная в России террористическая организация

запад

киев

2025

Новости

владимир зеленский, конфликт на украине, мирное соглашение, россия, запад, киев