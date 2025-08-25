Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Золото дешевеет на фоне роста курса доллара - 25.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250825/zoloto-861191314.html
Золото дешевеет на фоне роста курса доллара
Золото дешевеет на фоне роста курса доллара - 25.08.2025, ПРАЙМ
Золото дешевеет на фоне роста курса доллара
Стоимость золота в понедельник утром уменьшается на фоне роста стоимости американской валюты, свидетельствуют данные торгов. | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T08:09+0300
2025-08-25T08:09+0300
экономика
рынок
торги
сша
джером пауэлл
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/76277/43/762774352_0:438:4256:2832_1920x0_80_0_0_fa7bf8356da6682b798f48fc2934c443.jpg
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром уменьшается на фоне роста стоимости американской валюты, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.00 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 8,13 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,24%, до 3 410,37 доллара за тройскую унцию, сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,56%, до 38,835 доллара за унцию. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) в то же время поднимался на 0,14% - до 97,86 пункта. Укрепление доллара снижает спрос на золото держателей других валют. Стоимость драгоценного металла также несколько корректируется после роста в пятницу на 1% на фоне ожиданий по монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС) США. В пятницу глава регулятора Джером Пауэлл заявил на симпозиуме в Джексон-Хоуле, что ограничительная денежно-кредитная политика ФРС, а также меняющийся прогноз и смещение баланса рисков вокруг инфляции и рынка труда "могут потребовать корректировки" курса. Рынки восприняли такие комментарии как сигнал к снижению ставки, в результате в пятницу индекс доллара снизился на 0,9%. По данным CME Group, порядка 87% аналитиков ждут снижения ставки ФРС в сентябре до 4-4,25% с текущего уровня в 4,25-4,5%.
https://1prime.ru/20250822/zoloto-861111368.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76277/43/762774352_0:0:3776:2832_1920x0_80_0_0_5f0f3c4032f33176599ef85dc90a55b5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, сша, джером пауэлл, comex
Экономика, Рынок, Торги, США, Джером Пауэлл, Comex
08:09 25.08.2025
 
Золото дешевеет на фоне роста курса доллара

Золото дешевеет на фоне роста курса доллара

© fotolia.com / Ded PixtoЗолотые слитки и самородки
Золотые слитки и самородки - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
© fotolia.com / Ded Pixto
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром уменьшается на фоне роста стоимости американской валюты, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.00 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 8,13 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,24%, до 3 410,37 доллара за тройскую унцию, сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,56%, до 38,835 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) в то же время поднимался на 0,14% - до 97,86 пункта. Укрепление доллара снижает спрос на золото держателей других валют.
Стоимость драгоценного металла также несколько корректируется после роста в пятницу на 1% на фоне ожиданий по монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС) США.
В пятницу глава регулятора Джером Пауэлл заявил на симпозиуме в Джексон-Хоуле, что ограничительная денежно-кредитная политика ФРС, а также меняющийся прогноз и смещение баланса рисков вокруг инфляции и рынка труда "могут потребовать корректировки" курса.
Рынки восприняли такие комментарии как сигнал к снижению ставки, в результате в пятницу индекс доллара снизился на 0,9%. По данным CME Group, порядка 87% аналитиков ждут снижения ставки ФРС в сентябре до 4-4,25% с текущего уровня в 4,25-4,5%.
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
Золото дорожает после выступления главы ФРС США
22 августа, 18:31
 
ЭкономикаРынокТоргиСШАДжером ПауэллComex
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала