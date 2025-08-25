Золото дешевеет на фоне роста курса доллара

https://1prime.ru/20250825/zoloto-861191314.html
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром уменьшается на фоне роста стоимости американской валюты, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.00 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 8,13 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,24%, до 3 410,37 доллара за тройскую унцию, сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,56%, до 38,835 доллара за унцию. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) в то же время поднимался на 0,14% - до 97,86 пункта. Укрепление доллара снижает спрос на золото держателей других валют. Стоимость драгоценного металла также несколько корректируется после роста в пятницу на 1% на фоне ожиданий по монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС) США. В пятницу глава регулятора Джером Пауэлл заявил на симпозиуме в Джексон-Хоуле, что ограничительная денежно-кредитная политика ФРС, а также меняющийся прогноз и смещение баланса рисков вокруг инфляции и рынка труда "могут потребовать корректировки" курса. Рынки восприняли такие комментарии как сигнал к снижению ставки, в результате в пятницу индекс доллара снизился на 0,9%. По данным CME Group, порядка 87% аналитиков ждут снижения ставки ФРС в сентябре до 4-4,25% с текущего уровня в 4,25-4,5%.
рынок, торги, сша, джером пауэлл, comex
Экономика, Рынок, Торги, США, Джером Пауэлл, Comex
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром уменьшается на фоне роста стоимости американской валюты, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.00 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 8,13 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,24%, до 3 410,37 доллара за тройскую унцию, сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,56%, до 38,835 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) в то же время поднимался на 0,14% - до 97,86 пункта. Укрепление доллара снижает спрос на золото держателей других валют.
Стоимость драгоценного металла также несколько корректируется после роста в пятницу на 1% на фоне ожиданий по монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС) США.
В пятницу глава регулятора Джером Пауэлл заявил на симпозиуме в Джексон-Хоуле, что ограничительная денежно-кредитная политика ФРС, а также меняющийся прогноз и смещение баланса рисков вокруг инфляции и рынка труда "могут потребовать корректировки" курса.
Рынки восприняли такие комментарии как сигнал к снижению ставки, в результате в пятницу индекс доллара снизился на 0,9%. По данным CME Group, порядка 87% аналитиков ждут снижения ставки ФРС в сентябре до 4-4,25% с текущего уровня в 4,25-4,5%.
