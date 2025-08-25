https://1prime.ru/20250825/zoloto-861191314.html

Золото дешевеет на фоне роста курса доллара

Золото дешевеет на фоне роста курса доллара - 25.08.2025, ПРАЙМ

Золото дешевеет на фоне роста курса доллара

Стоимость золота в понедельник утром уменьшается на фоне роста стоимости американской валюты, свидетельствуют данные торгов. | 25.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-25T08:09+0300

2025-08-25T08:09+0300

2025-08-25T08:09+0300

экономика

рынок

торги

сша

джером пауэлл

comex

https://cdnn.1prime.ru/img/76277/43/762774352_0:438:4256:2832_1920x0_80_0_0_fa7bf8356da6682b798f48fc2934c443.jpg

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром уменьшается на фоне роста стоимости американской валюты, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.00 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 8,13 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,24%, до 3 410,37 доллара за тройскую унцию, сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,56%, до 38,835 доллара за унцию. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) в то же время поднимался на 0,14% - до 97,86 пункта. Укрепление доллара снижает спрос на золото держателей других валют. Стоимость драгоценного металла также несколько корректируется после роста в пятницу на 1% на фоне ожиданий по монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС) США. В пятницу глава регулятора Джером Пауэлл заявил на симпозиуме в Джексон-Хоуле, что ограничительная денежно-кредитная политика ФРС, а также меняющийся прогноз и смещение баланса рисков вокруг инфляции и рынка труда "могут потребовать корректировки" курса. Рынки восприняли такие комментарии как сигнал к снижению ставки, в результате в пятницу индекс доллара снизился на 0,9%. По данным CME Group, порядка 87% аналитиков ждут снижения ставки ФРС в сентябре до 4-4,25% с текущего уровня в 4,25-4,5%.

https://1prime.ru/20250822/zoloto-861111368.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, сша, джером пауэлл, comex