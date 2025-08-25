https://1prime.ru/20250825/zoloto-861226537.html

Золото слабо дорожает после роста в пятницу

Золото слабо дорожает после роста в пятницу - 25.08.2025, ПРАЙМ

Золото слабо дорожает после роста в пятницу

Стоимость золота в понедельник вечером незначительно растет после увеличения на 1% по итогам предыдущей торговой сессии, свидетельствуют данные торгов. | 25.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-25T18:15+0300

2025-08-25T18:15+0300

2025-08-25T18:15+0300

экономика

рынок

торги

джером пауэлл

comex

https://cdnn.1prime.ru/img/76301/40/763014009_0:413:6000:3788_1920x0_80_0_0_37d8f7884f8f64e53ef1bf555183eac7.jpg

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник вечером незначительно растет после увеличения на 1% по итогам предыдущей торговой сессии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.10 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 1,22 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,04%, до 3 419,72 доллара за тройскую унцию, сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,62% - до 38,81 доллара за унцию. По итогам торгов пятницы стоимость золота выросла на 1,1%. Трейдеры оценивали выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, после которого увеличились ожидания понижения учетной ставки регулятора на заседании в сентябре. "Мы ожидаем новых данных, которые могут дать более точное представление о вероятности понижения ставки в сентябре", - цитирует агентство Рейтер вице-президента и старшего стратега по металлам Zaner Metals Питера Гранта (Peter Grant).

https://1prime.ru/20250825/kurs-861223227.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, джером пауэлл, comex