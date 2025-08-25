https://1prime.ru/20250825/zoloto-861226537.html
Золото слабо дорожает после роста в пятницу
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник вечером незначительно растет после увеличения на 1% по итогам предыдущей торговой сессии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.10 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 1,22 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,04%, до 3 419,72 доллара за тройскую унцию, сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,62% - до 38,81 доллара за унцию. По итогам торгов пятницы стоимость золота выросла на 1,1%. Трейдеры оценивали выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, после которого увеличились ожидания понижения учетной ставки регулятора на заседании в сентябре. "Мы ожидаем новых данных, которые могут дать более точное представление о вероятности понижения ставки в сентябре", - цитирует агентство Рейтер вице-президента и старшего стратега по металлам Zaner Metals Питера Гранта (Peter Grant).
