"Аэрофлот" скорректирует расписание полетов из-за ограничений - 26.08.2025
"Аэрофлот" скорректирует расписание полетов из-за ограничений
2025-08-26T09:13+0300
2025-08-26T09:13+0300
бизнес
россия
ленинградская область
калининград
аэрофлот
аэропорт пулково
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" корректирует расписание полетов в связи с рядом ограничений воздушного пространства в ряде регионов РФ во вторник, сообщил перевозчик. "В связи с вводом утром 26 августа временных ограничений на вылет и прилёт воздушных судов в ряде аэропортов центральной России, в "Пулково" (с 4.55 до 7.50 мск), а также ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области, что сказалось на возможности использования воздушных трасс для полетов в/из Калининграда, "Аэрофлот" вынуждено корректирует расписание путём переноса времени вылета, отмены, объединения и выполнения некоторых рейсов на более вместительных самолетах", - говорится в сообщении. Контакт-центр Аэрофлота функционирует в усиленном режиме, представители авиакомпании работают с пассажирами на местах. "Пассажирам отменённых рейсов предлагается перебронирование на ближайшие доступные рейсы или оформляется вынужденный возврат стоимости билетов", - добавляется в сообщении. На время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании.
ленинградская область
калининград
бизнес, россия, ленинградская область, калининград, аэрофлот, аэропорт пулково
Бизнес, РОССИЯ, Ленинградская область, КАЛИНИНГРАД, Аэрофлот, аэропорт Пулково
09:13 26.08.2025
 
"Аэрофлот" скорректирует расписание полетов из-за ограничений

"Аэрофлот" корректирует расписание в связи с ограничениями на полеты в России

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" корректирует расписание полетов в связи с рядом ограничений воздушного пространства в ряде регионов РФ во вторник, сообщил перевозчик.
"В связи с вводом утром 26 августа временных ограничений на вылет и прилёт воздушных судов в ряде аэропортов центральной России, в "Пулково" (с 4.55 до 7.50 мск), а также ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области, что сказалось на возможности использования воздушных трасс для полетов в/из Калининграда, "Аэрофлот" вынуждено корректирует расписание путём переноса времени вылета, отмены, объединения и выполнения некоторых рейсов на более вместительных самолетах", - говорится в сообщении.
Контакт-центр Аэрофлота функционирует в усиленном режиме, представители авиакомпании работают с пассажирами на местах.
"Пассажирам отменённых рейсов предлагается перебронирование на ближайшие доступные рейсы или оформляется вынужденный возврат стоимости билетов", - добавляется в сообщении.
На время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании.
Самолет авиакомпании Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
"Аэрофлот" 24 августа отменил 24 рейса из-за ограничений в аэропортах
24 августа, 23:11
 
Бизнес РОССИЯ Ленинградская область КАЛИНИНГРАД Аэрофлот аэропорт Пулково
 
 
