"Аэрофлот" скорректирует расписание полетов из-за ограничений

26.08.2025 Авиакомпания "Аэрофлот" корректирует расписание полетов в связи с рядом ограничений воздушного пространства в ряде регионов РФ во вторник, сообщил перевозчик.

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" корректирует расписание полетов в связи с рядом ограничений воздушного пространства в ряде регионов РФ во вторник, сообщил перевозчик. "В связи с вводом утром 26 августа временных ограничений на вылет и прилёт воздушных судов в ряде аэропортов центральной России, в "Пулково" (с 4.55 до 7.50 мск), а также ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области, что сказалось на возможности использования воздушных трасс для полетов в/из Калининграда, "Аэрофлот" вынуждено корректирует расписание путём переноса времени вылета, отмены, объединения и выполнения некоторых рейсов на более вместительных самолетах", - говорится в сообщении. Контакт-центр Аэрофлота функционирует в усиленном режиме, представители авиакомпании работают с пассажирами на местах. "Пассажирам отменённых рейсов предлагается перебронирование на ближайшие доступные рейсы или оформляется вынужденный возврат стоимости билетов", - добавляется в сообщении. На время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании.

