Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Власти Индонезии обсудили с Россией план строительства АЭС - 26.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250826/aes-861256191.html
Власти Индонезии обсудили с Россией план строительства АЭС
Власти Индонезии обсудили с Россией план строительства АЭС - 26.08.2025, ПРАЙМ
Власти Индонезии обсудили с Россией план строительства АЭС
Власти Индонезии стретились с представителями России для обсуждения плана строительства АЭС, заявил министр энергетики страны Бахлил Лахадалия в эфире... | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T11:30+0300
2025-08-26T11:30+0300
энергетика
россия
индонезия
канада
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/82696/81/826968145_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_0b8565c779e8bb2a3aba4f883a345044.jpg
ДЖАКАРТА, 26 авг - ПРАЙМ. Власти Индонезии стретились с представителями России для обсуждения плана строительства АЭС, заявил министр энергетики страны Бахлил Лахадалия в эфире телеканала Kompas. По его словам, Россия и Канада - одни из стран, проявивших интерес к строительству атомных электростанций в Индонезии. При этом Индонезия "все ещё рассматривает предложения". "Правительство встречалось с представителями России и Канады для обсуждения плана", - добавил чиновник. Государственная электроэнергетическая компания PLN планирует построить две атомные электростанции мощностью 250 мегаватт к 2034 году. Ранее посол РФ в Индонезии Сергей Толченов заявил в интервью РИА Новости, что госкорпорация "Росатом" готова принять участие в создании первой АЭС в Индонезии, а уникальный российский опыт и технологии будут востребованы в стране.
https://1prime.ru/20250825/indoneziya-861236368.html
индонезия
канада
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82696/81/826968145_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_31274808e53de3d7d7e9fd9de3e38248.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, индонезия, канада, росатом
Энергетика, РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, КАНАДА, Росатом
11:30 26.08.2025
 
Власти Индонезии обсудили с Россией план строительства АЭС

Глава Минэнерго Лахадалия: власти Индонезии обсудили с Россией строительство АЭС

© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанкАтомная электростанция
Атомная электростанция - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости . Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДЖАКАРТА, 26 авг - ПРАЙМ. Власти Индонезии стретились с представителями России для обсуждения плана строительства АЭС, заявил министр энергетики страны Бахлил Лахадалия в эфире телеканала Kompas.
По его словам, Россия и Канада - одни из стран, проявивших интерес к строительству атомных электростанций в Индонезии. При этом Индонезия "все ещё рассматривает предложения".
"Правительство встречалось с представителями России и Канады для обсуждения плана", - добавил чиновник.
Государственная электроэнергетическая компания PLN планирует построить две атомные электростанции мощностью 250 мегаватт к 2034 году.
Ранее посол РФ в Индонезии Сергей Толченов заявил в интервью РИА Новости, что госкорпорация "Росатом" готова принять участие в создании первой АЭС в Индонезии, а уникальный российский опыт и технологии будут востребованы в стране.
Джакарта - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
Индонезия создала агентство по контролю за редкоземельными элементами
Вчера, 22:59
 
ЭнергетикаРОССИЯИНДОНЕЗИЯКАНАДАРосатом
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала