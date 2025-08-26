https://1prime.ru/20250826/afganistan-861258909.html

Афганистан пригласил российские компании инвестировать в энергетику

энергетика

газ

афганистан

татарстан

https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg

КАЗАНЬ, 26 авг – ПРАЙМ. Министр горнодобывающей промышленности и нефти Афганистана Хедаятулла Бадри пригласил компании из России инвестировать в энергетику страны, в том числе в нефтегазовый сектор, об этом он заявил в ходе пленарного заседания Татарстанского нефтегазохимического форума. "Сегодня я хочу передать ясный сигнал всем инвесторам и промышленникам: двери Афганистана открыты для вас. Мы приглашаем вас, в частности, представителей Татарстана, инвестировать в энергетику, особенно в нефтегазовый сектор", - сказал Бадри. При этом министр подчеркнул, что правительство Афганистана гарантирует инвесторам безопасность, прозрачность и долгосрочные возможности для капитала. "Мы хотим использовать богатый опыт Татарстана в области технологий и создать совместные проекты, от которых выиграют не только наши страны, но и весь регион", - добавил он. Он отметил, что Афганистан - одна из богатейших стран региона по природным ресурсам, здесь находятся значительные нефтегазовые запасы, и срана намерена занять достойное место на экономической карте мира, используя свои ресурсы и транзитные преимущества. "Эти ресурсы могут не только удовлетворить потребности Афганистана, но и стать источником экспорта в соседние страны, обеспечивая энергетическую безопасность и региональное развитие", - сказал министр. При этом, по словам Бадри, Афганистан не стремится быть частью каких-либо политических блоков, а хочет шаг за шагом развивать региональную взаимосвязанность, обеспечивать экономический рост и расширение совместных интересов.

афганистан

татарстан

2025

газ, афганистан, татарстан