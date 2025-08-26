https://1prime.ru/20250826/akort-861250681.html
Эксперты рассказали о снижении цен на капусту, картофель и морковь
Эксперты рассказали о снижении цен на капусту, картофель и морковь - 26.08.2025, ПРАЙМ
Эксперты рассказали о снижении цен на капусту, картофель и морковь
Розничные цены на белокочанную капусту, картофель и морковь заметно снизились в России летом 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,... | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T10:07+0300
2025-08-26T10:07+0300
2025-08-26T10:07+0300
экономика
бизнес
акорт
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75423/34/754233417_0:38:400:263_1920x0_80_0_0_42bebec6ef383f986d30ca839c592dc3.jpg
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Розничные цены на белокочанную капусту, картофель и морковь заметно снизились в России летом 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в совместном исследовании Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и исследовательской компании NTech. "Цены на капусту, картофель и морковь заметно снизились в летнем сезоне 2025 года… По данным АКОРТ, в торговых сетях лидером снижения цен в овощной категории на 33-й неделе стала белокочанная капуста: минимальные цены на нее снизились на 38,3% по сравнению с серединой августа прошлого года - до 29 рублей за килограмм", - говорится в исследовании. "Минимальные цены на картофель снизились на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 42 до 35 рублей за килограмм. Морковь подешевела на 10%, до 37 рублей за килограмм", - добавляется там. Также отмечается, что минимальная стоимость репчатого лука в крупной сетевой рознице осталась на том же уровне, что и годом ранее - 38 рублей за килограмм. В то же время свекла подорожала за год на 9% - до 49 рублей за килограмм. "Мониторинг NTech, отражающий динамику средних цен на овощи и фрукты во всех торговых форматах, подтверждает ценовые тренды торговых сетей - членов АКОРТ. Капуста в целом по стране за год подешевела на 32%, картофель - на 3%, морковь - на 2%. Стоимость свеклы и лука выросла на 8% и 13% соответственно", - поделились исследователи. Кроме того, согласно материалам, в категории фрукты за год подешевели виноград и нектарины - на 4% и 3% соответственно. Вместе с тем, яблоки подорожали на 22% в годовом выражении, однако самые доступные отечественные яблоки в сетях, входящих в АКОРТ, дорожали медленнее - на 9%, до 110 рублей за килограмм. "Но на 33-й неделе цены уже пошли вниз: по сравнению с предыдущей неделей яблоки подешевели на 2%, указывает NTech. Цена на яблоки первой ценовой категории снизилась еще сильнее - на 5%, согласно статистике АКОРТ", - поясняется в исследовании. По словам председателя президиума АКОРТ Станислава Богданова, которые приводятся в сообщении, годовой прирост цен на яблоки связан с влиянием прошлогодних заморозков, из-за которых урожай 2024 года был низким, и запасы российских яблок в хранилищах начали заканчиваться раньше обычного. "Однако на прошлой неделе в сетевой рознице уже началось сезонное снижение цен, при этом ритейлеры продолжают инвестировать в цены на яблоки социальной категории, продавая их с отрицательной наценкой - на прошлой неделе розничные цены на них были в среднем на шесть рублей ниже закупочных", - добавил Богданов. Он также подчеркнул, что снижение цен на капусту, картофель и морковь является результатом хорошего урожая в текущем году и расширения работы торговых сетей с локальными поставщиками.
https://1prime.ru/20250730/akort-860104506.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75423/34/754233417_0:0:400:300_1920x0_80_0_0_bbf81c698f85aac8aa25e91d89c1278a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, акорт
Эксперты рассказали о снижении цен на капусту, картофель и морковь
АКОРТ: цены на капусту, картофель и морковь заметно снизились летом 2025 года
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Розничные цены на белокочанную капусту, картофель и морковь заметно снизились в России летом 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в совместном исследовании Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и исследовательской компании NTech.
"Цены на капусту, картофель и морковь заметно снизились в летнем сезоне 2025 года… По данным АКОРТ, в торговых сетях лидером снижения цен в овощной категории на 33-й неделе стала белокочанная капуста: минимальные цены на нее снизились на 38,3% по сравнению с серединой августа прошлого года - до 29 рублей за килограмм", - говорится в исследовании.
"Минимальные цены на картофель снизились на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 42 до 35 рублей за килограмм. Морковь подешевела на 10%, до 37 рублей за килограмм", - добавляется там.
Также отмечается, что минимальная стоимость репчатого лука в крупной сетевой рознице осталась на том же уровне, что и годом ранее - 38 рублей за килограмм. В то же время свекла подорожала за год на 9% - до 49 рублей за килограмм.
"Мониторинг NTech, отражающий динамику средних цен на овощи и фрукты во всех торговых форматах, подтверждает ценовые тренды торговых сетей - членов АКОРТ. Капуста в целом по стране за год подешевела на 32%, картофель - на 3%, морковь - на 2%. Стоимость свеклы и лука выросла на 8% и 13% соответственно", - поделились исследователи.
Кроме того, согласно материалам, в категории фрукты за год подешевели виноград и нектарины - на 4% и 3% соответственно. Вместе с тем, яблоки подорожали на 22% в годовом выражении, однако самые доступные отечественные яблоки в сетях, входящих в АКОРТ, дорожали медленнее - на 9%, до 110 рублей за килограмм.
"Но на 33-й неделе цены уже пошли вниз: по сравнению с предыдущей неделей яблоки подешевели на 2%, указывает NTech. Цена на яблоки первой ценовой категории снизилась еще сильнее - на 5%, согласно статистике АКОРТ", - поясняется в исследовании.
По словам председателя президиума АКОРТ Станислава Богданова, которые приводятся в сообщении, годовой прирост цен на яблоки связан с влиянием прошлогодних заморозков, из-за которых урожай 2024 года был низким, и запасы российских яблок в хранилищах начали заканчиваться раньше обычного.
"Однако на прошлой неделе в сетевой рознице уже началось сезонное снижение цен, при этом ритейлеры продолжают инвестировать в цены на яблоки социальной категории, продавая их с отрицательной наценкой - на прошлой неделе розничные цены на них были в среднем на шесть рублей ниже закупочных", - добавил Богданов.
Он также подчеркнул, что снижение цен на капусту, картофель и морковь является результатом хорошего урожая в текущем году и расширения работы торговых сетей с локальными поставщиками.
В АКОРТ оценили инициативу по фиксации цен на товары в России