https://1prime.ru/20250826/akrikhin-861265299.html

Суд признал незаконным взыскание с "Акрихина" 578 миллионов рублей

Суд признал незаконным взыскание с "Акрихина" 578 миллионов рублей - 26.08.2025, ПРАЙМ

Суд признал незаконным взыскание с "Акрихина" 578 миллионов рублей

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящей инстанции, которая согласилась с Федеральной антимонопольной службой (ФАС)... | 26.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-26T13:57+0300

2025-08-26T13:57+0300

2025-08-26T13:57+0300

бизнес

россия

москва

рф

astrazeneca

минздрав

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860525685_0:896:2048:2048_1920x0_80_0_0_50360dfec01b0ce30cdf4f2bf93c712d.jpg

МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящей инстанции, которая согласилась с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России, что фармкомпания "Акрихин" нарушила патент AstraZeneca, но в то же время признала незаконным предписание ФАС о взыскании с нарушителя в бюджет около 578 миллионов рублей незаконно полученного дохода. Как следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости, апелляционный суд во вторник отклонил жалобы "Акрихина", ФАС и AstraZeneca на принятое в мае решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в силу. AstraZeneca в своем обращении в ФАС заявила, что "Акрихин", продающий в России дженерик "Фордиглиф" от диабета, нарушает ее патент на оригинальный препарат "Форсига", действующий до 2028 года. Ведомство своим решением от 11 ноября 2024 года признало "Акрихин" нарушителем закона о конкуренции, предписало прекратить введение "Фордиглифа" в оборот и перечислить в федеральный бюджет доход, полученный вследствие нарушения антимонопольного законодательства, в размере около 578 миллионов рублей. В своем заявлении АО "Химико-фармацевтический комбинат "Акрихин" попросило суд признать незаконными решение и предписание ФАС. В суде представитель "Акрихина" заявил, что комбинат не нарушал патент на действующее вещество "Дапаглифлозин", так как он, по его словам, истек в 2020 году, а патент, действующий до 2028 года, охраняет "фармацевтическую композицию". Представитель фармкомпании также заявил о некорректности взыскания в бюджет около 578 миллионов рублей. По его словам, это не доход, а вся выручка от продажи дженерика, поскольку у компании были еще расходы на его приобретение у польской Polpharma в размере около 551 миллиона рублей. По мнению юриста, в случае установления факта нарушения ФАС должна была наложить оборотный штраф, который не может превышать 15% от выручки. Представитель ФАС заявил, что использование изобретения AstraZeneca в "Фордиглифе" подтверждено как экспертными заключениями, так и документами Минздрава. Также, по его словам, получение регистрационного удостоверения на "Фордиглиф" не дает права вводить его в оборот с нарушением патента. По словам юриста, в РФ есть еще 5 компаний, которые уже зарегистрировали свои дженерики и ждут истечения патента, "Акрихин" же, начав продажи раньше, не только нарушил права правообладателя, но и получил необоснованное преимущество перед конкурентами. В итоге суд первой инстанции признал доказанным нарушение "Акрихином" антимонопольного законодательства, но не согласился со взысканием в бюджет незаконно полученного дохода, так как ведомством не доказана невозможность привлечения нарушителя к административной ответственности с назначением оборотного штрафа.

https://1prime.ru/20250826/fas-861255602.html

москва

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, рф, astrazeneca, минздрав