https://1prime.ru/20250826/aktivy-861248337.html
Чистые валютные активы Нацфонда Казахстана могут вырасти почти в два раза
Чистые валютные активы Нацфонда Казахстана могут вырасти почти в два раза - 26.08.2025, ПРАЙМ
Чистые валютные активы Нацфонда Казахстана могут вырасти почти в два раза
Чистые валютные активы Национального фонда Казахстана к 2035 году вырастут почти в 2 раза, до 109,9 миллиарда долларов, следует из прогноза, озвученного на... | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T09:35+0300
2025-08-26T09:35+0300
2025-08-26T09:35+0300
экономика
финансы
мировая экономика
казахстан
нацбанк
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/05/835720540_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_e593acdbfb4255acefec7df5e831c7bc.jpg
АСТАНА, 26 авг - ПРАЙМ. Чистые валютные активы Национального фонда Казахстана к 2035 году вырастут почти в 2 раза, до 109,9 миллиарда долларов, следует из прогноза, озвученного на заседании правительства министром национальной экономики Сериком Жумнагариным. "Чистые валютные активы Национального фонда, по прогнозам, вырастут с 60,8 миллиарда долларов в 2026 году до 109,9 миллиарда долларов в 2035 году", - сказал Жумангарин. Министр добавил, что на основе макропрогноза сформированы параметры бюджета на предстоящий трехлетний период. Доходы республиканского бюджета, по прогнозам, составят 19,2 триллиона тенге (35,9 миллиарда долларов) в 2026 году с последующим ростом до 23,2 триллиона тенге (43,4 миллиарда долларов) в 2028 году. Гарантированный трансферт из Национального фонда определен в размере 2,77 миллиарда тенге (5,1 миллион долларов) ежегодно. Национальный фонд Казахстана представляет собой активы государства в виде финансов на счетах правительства в Национальном банке республики, полезных ископаемых, передаваемых в счет исполнения налоговых обязательств по уплате налога на добычу полезных ископаемых, рентного налога на экспорт по сырой нефти, газовому конденсату, роялти и доли Казахстана по разделу продукции в натуральной форме или денег от их реализации. Фонд предназначен для обеспечения социально-экономического развития государства и осуществляет сберегательную и стабилизационную функции, управляется Нацбанком республики.
https://1prime.ru/20250823/s-861125896.html
казахстан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/05/835720540_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_30a5b8fb96fb43058b52314ee2da816c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, мировая экономика, казахстан, нацбанк
Экономика, Финансы, Мировая экономика, КАЗАХСТАН, Нацбанк
Чистые валютные активы Нацфонда Казахстана могут вырасти почти в два раза
Минфин Казахстана: чистые валютные активы Нацфонда почти удвоятся к 2035 году
АСТАНА, 26 авг - ПРАЙМ. Чистые валютные активы Национального фонда Казахстана к 2035 году вырастут почти в 2 раза, до 109,9 миллиарда долларов, следует из прогноза, озвученного на заседании правительства министром национальной экономики Сериком Жумнагариным.
"Чистые валютные активы Национального фонда, по прогнозам, вырастут с 60,8 миллиарда долларов в 2026 году до 109,9 миллиарда долларов в 2035 году", - сказал Жумангарин.
Министр добавил, что на основе макропрогноза сформированы параметры бюджета на предстоящий трехлетний период. Доходы республиканского бюджета, по прогнозам, составят 19,2 триллиона тенге (35,9 миллиарда долларов) в 2026 году с последующим ростом до 23,2 триллиона тенге (43,4 миллиарда долларов) в 2028 году. Гарантированный трансферт из Национального фонда определен в размере 2,77 миллиарда тенге (5,1 миллион долларов) ежегодно.
Национальный фонд Казахстана представляет собой активы государства в виде финансов на счетах правительства в Национальном банке республики, полезных ископаемых, передаваемых в счет исполнения налоговых обязательств по уплате налога на добычу полезных ископаемых, рентного налога на экспорт по сырой нефти, газовому конденсату, роялти и доли Казахстана по разделу продукции в натуральной форме или денег от их реализации. Фонд предназначен для обеспечения социально-экономического развития государства и осуществляет сберегательную и стабилизационную функции, управляется Нацбанком республики.
S&P улучшило прогноз Казахстана со стабильного на позитивный