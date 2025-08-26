Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чистые валютные активы Нацфонда Казахстана могут вырасти почти в два раза - 26.08.2025
Чистые валютные активы Нацфонда Казахстана могут вырасти почти в два раза
Чистые валютные активы Нацфонда Казахстана могут вырасти почти в два раза - 26.08.2025, ПРАЙМ
Чистые валютные активы Нацфонда Казахстана могут вырасти почти в два раза
Чистые валютные активы Национального фонда Казахстана к 2035 году вырастут почти в 2 раза, до 109,9 миллиарда долларов, следует из прогноза, озвученного на... | 26.08.2025, ПРАЙМ
АСТАНА, 26 авг - ПРАЙМ. Чистые валютные активы Национального фонда Казахстана к 2035 году вырастут почти в 2 раза, до 109,9 миллиарда долларов, следует из прогноза, озвученного на заседании правительства министром национальной экономики Сериком Жумнагариным. "Чистые валютные активы Национального фонда, по прогнозам, вырастут с 60,8 миллиарда долларов в 2026 году до 109,9 миллиарда долларов в 2035 году", - сказал Жумангарин. Министр добавил, что на основе макропрогноза сформированы параметры бюджета на предстоящий трехлетний период. Доходы республиканского бюджета, по прогнозам, составят 19,2 триллиона тенге (35,9 миллиарда долларов) в 2026 году с последующим ростом до 23,2 триллиона тенге (43,4 миллиарда долларов) в 2028 году. Гарантированный трансферт из Национального фонда определен в размере 2,77 миллиарда тенге (5,1 миллион долларов) ежегодно. Национальный фонд Казахстана представляет собой активы государства в виде финансов на счетах правительства в Национальном банке республики, полезных ископаемых, передаваемых в счет исполнения налоговых обязательств по уплате налога на добычу полезных ископаемых, рентного налога на экспорт по сырой нефти, газовому конденсату, роялти и доли Казахстана по разделу продукции в натуральной форме или денег от их реализации. Фонд предназначен для обеспечения социально-экономического развития государства и осуществляет сберегательную и стабилизационную функции, управляется Нацбанком республики.
09:35 26.08.2025
 
Чистые валютные активы Нацфонда Казахстана могут вырасти почти в два раза

Минфин Казахстана: чистые валютные активы Нацфонда почти удвоятся к 2035 году

Флаги Казахстана и России
Флаги Казахстана и России - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
АСТАНА, 26 авг - ПРАЙМ. Чистые валютные активы Национального фонда Казахстана к 2035 году вырастут почти в 2 раза, до 109,9 миллиарда долларов, следует из прогноза, озвученного на заседании правительства министром национальной экономики Сериком Жумнагариным.
"Чистые валютные активы Национального фонда, по прогнозам, вырастут с 60,8 миллиарда долларов в 2026 году до 109,9 миллиарда долларов в 2035 году", - сказал Жумангарин.
Министр добавил, что на основе макропрогноза сформированы параметры бюджета на предстоящий трехлетний период. Доходы республиканского бюджета, по прогнозам, составят 19,2 триллиона тенге (35,9 миллиарда долларов) в 2026 году с последующим ростом до 23,2 триллиона тенге (43,4 миллиарда долларов) в 2028 году. Гарантированный трансферт из Национального фонда определен в размере 2,77 миллиарда тенге (5,1 миллион долларов) ежегодно.
Национальный фонд Казахстана представляет собой активы государства в виде финансов на счетах правительства в Национальном банке республики, полезных ископаемых, передаваемых в счет исполнения налоговых обязательств по уплате налога на добычу полезных ископаемых, рентного налога на экспорт по сырой нефти, газовому конденсату, роялти и доли Казахстана по разделу продукции в натуральной форме или денег от их реализации. Фонд предназначен для обеспечения социально-экономического развития государства и осуществляет сберегательную и стабилизационную функции, управляется Нацбанком республики.
