Премьер Бельгии рассказал о последствиях конфискации российских активов
Премьер Бельгии рассказал о последствиях конфискации российских активов
2025-08-26T16:04+0300
2025-08-26T16:04+0300
экономика
финансы
россия
украина
бельгия
фридрих мерц
ес
центральные банки
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что конфискация замороженных средств Центрального банка России имела бы очень серьезные системные последствия, и выразил мнение, что до заключения мира на Украине активы должны оставаться замороженными. "О российских государственных активах. Вы знаете, они заморожены. Значительная часть этих средств заморожена в Брюсселе в Euroclear. Я знаю, что есть правительства, которые верят, что могут конфисковать эти средства. Но я хотел бы предупредить, что с юридической точки зрения это не так просто. Это средства Центрального банка России. Средства центральных банков защищены иммунитетом, юридически защищены. И если послать сигнал всему миру, что в Европе можно принять политическое решение, конфисковать государственные средства, то это будет иметь последствия. Тогда и другие страны отзовут свои государственные средства. Это будет иметь системные последствия. Это также очень опасно с юридической точки зрения", - заявил премьер Бельгии на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцом в Берлине. По его мнению, эти средства должны оставаться замороженными, в том числе и потому, что проценты от них используются для помощи Украине. "Это как гусыня, несущая золотые яйца. Мы должны сохранить эту гусыню. И в конце концов, когда речь пойдет о мирном договоре, она может оказаться на столе. Но до этого момента я считаю, что разумно сохранить ситуацию такой, какая она есть сегодня", - добавил де Вевер. В свою очередь Мерц заявил, что разделяет обеспокоенность премьер-министра Бельгии по этому вопросу. "Я также вижу последствия доступа к резервам центрального банка для рынка капитала", - заявил канцлер. Немецкое издание Welt am Sonntag 23 августа со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщило, что ЕС с января по июль 2025 года перевёл Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.
16:04 26.08.2025
 
Премьер Бельгии рассказал о последствиях конфискации российских активов

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что конфискация замороженных средств Центрального банка России имела бы очень серьезные системные последствия, и выразил мнение, что до заключения мира на Украине активы должны оставаться замороженными.
"О российских государственных активах. Вы знаете, они заморожены. Значительная часть этих средств заморожена в Брюсселе в Euroclear. Я знаю, что есть правительства, которые верят, что могут конфисковать эти средства. Но я хотел бы предупредить, что с юридической точки зрения это не так просто. Это средства Центрального банка России. Средства центральных банков защищены иммунитетом, юридически защищены. И если послать сигнал всему миру, что в Европе можно принять политическое решение, конфисковать государственные средства, то это будет иметь последствия. Тогда и другие страны отзовут свои государственные средства. Это будет иметь системные последствия. Это также очень опасно с юридической точки зрения", - заявил премьер Бельгии на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцом в Берлине.
По его мнению, эти средства должны оставаться замороженными, в том числе и потому, что проценты от них используются для помощи Украине.
"Это как гусыня, несущая золотые яйца. Мы должны сохранить эту гусыню. И в конце концов, когда речь пойдет о мирном договоре, она может оказаться на столе. Но до этого момента я считаю, что разумно сохранить ситуацию такой, какая она есть сегодня", - добавил де Вевер.
В свою очередь Мерц заявил, что разделяет обеспокоенность премьер-министра Бельгии по этому вопросу.
"Я также вижу последствия доступа к резервам центрального банка для рынка капитала", - заявил канцлер.
Немецкое издание Welt am Sonntag 23 августа со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщило, что ЕС с января по июль 2025 года перевёл Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.
