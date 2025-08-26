https://1prime.ru/20250826/alikhanov-861250872.html
Глава Минпромторга протестировал новый электрический минивэн Lixiang Mega
Глава Минпромторга протестировал новый электрический минивэн Lixiang Mega - 26.08.2025, ПРАЙМ
Глава Минпромторга протестировал новый электрический минивэн Lixiang Mega
Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов протестировал новую модель электрического минивэна Lixiang Mega в ходе посещения производственной площадки Li Auto в Китае, | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T10:09+0300
2025-08-26T10:09+0300
2025-08-26T10:09+0300
бизнес
россия
китай
антон алиханов
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850163819_0:62:2864:1673_1920x0_80_0_0_660ddeefe86de58110b9424e97d4e651.jpg
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов протестировал новую модель электрического минивэна Lixiang Mega в ходе посещения производственной площадки Li Auto в Китае, говорится в сообщении ведомства. "Супертихая… Да, очень быстро разгоняется", - прокомментировал министр поездку на автомобиле. В Минпромторге РФ отметили, что автомобиль готовят к выходу на российский рынок. Li Auto является китайским производителем гибридных автомобилей и электромобилей. В России уже представлено три модели такого бренда: 5-местный семейный автомобиль Li L6, флагманский 5-местный Li L7, флагманский 6-местный Li L9.
https://1prime.ru/20250826/avto-861226394.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850163819_276:0:2588:1734_1920x0_80_0_0_dbf575223dc12e83f166e1ff7b842a4e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, китай, антон алиханов, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, Антон Алиханов, Минпромторг
Глава Минпромторга протестировал новый электрический минивэн Lixiang Mega
Глава Минпромторга протестировал китайский электрический минивэн Lixiang Mega
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов протестировал новую модель электрического минивэна Lixiang Mega в ходе посещения производственной площадки Li Auto в Китае, говорится в сообщении ведомства.
"Супертихая… Да, очень быстро разгоняется", - прокомментировал министр поездку на автомобиле.
В Минпромторге РФ отметили, что автомобиль готовят к выходу на российский рынок.
Li Auto является китайским производителем гибридных автомобилей и электромобилей. В России уже представлено три модели такого бренда: 5-местный семейный автомобиль Li L6, флагманский 5-местный Li L7, флагманский 6-местный Li L9.
У россиян начали требовать выкуп за доступ к авто: что делать