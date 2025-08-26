Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава Минпромторга протестировал новый электрический минивэн Lixiang Mega - 26.08.2025
Глава Минпромторга протестировал новый электрический минивэн Lixiang Mega
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов протестировал новую модель электрического минивэна Lixiang Mega в ходе посещения производственной площадки Li Auto в Китае, говорится в сообщении ведомства. "Супертихая… Да, очень быстро разгоняется", - прокомментировал министр поездку на автомобиле. В Минпромторге РФ отметили, что автомобиль готовят к выходу на российский рынок. Li Auto является китайским производителем гибридных автомобилей и электромобилей. В России уже представлено три модели такого бренда: 5-местный семейный автомобиль Li L6, флагманский 5-местный Li L7, флагманский 6-местный Li L9.
10:09 26.08.2025
 
Глава Минпромторга протестировал новый электрический минивэн Lixiang Mega

Глава Минпромторга протестировал китайский электрический минивэн Lixiang Mega

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов протестировал новую модель электрического минивэна Lixiang Mega в ходе посещения производственной площадки Li Auto в Китае, говорится в сообщении ведомства.
"Супертихая… Да, очень быстро разгоняется", - прокомментировал министр поездку на автомобиле.
В Минпромторге РФ отметили, что автомобиль готовят к выходу на российский рынок.
Li Auto является китайским производителем гибридных автомобилей и электромобилей. В России уже представлено три модели такого бренда: 5-местный семейный автомобиль Li L6, флагманский 5-местный Li L7, флагманский 6-местный Li L9.
